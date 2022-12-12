12 Aralık 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
12 Aralık 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Kupa Saati
01:00 Dünya Kupası Özetler
02:00 Hırvatistan - Brezilya
03:45 Dünya Kupası Özetler
04:15 Hollanda - Arjantin
06:00 Kupa Saati
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Hırvatistan - Brezilya
08:45 Dünya Kupası Özetler
09:20 Orhan Ayhan'la
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 TBMM-TV
13:25 Tuzlaspor - Çaykur Rizespor
15:30 Spor Bülteni
15:55 Altaş Denizlispor - Altay
18:00 Spor Bülteni
18:55 Göztepe - Manisa Futbol Kulübü
21:00 Kupa Saati
22:00 Gündem Futbol