Üye Girişi
Haberi Paylaş

12 Aralık 2022 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

12 Aralık 2022 TRT spor Yayın Akışı

12 Aralık 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Kupa Saati

01:00 Dünya Kupası Özetler

02:00 Hırvatistan - Brezilya

03:45 Dünya Kupası Özetler

04:15 Hollanda - Arjantin

06:00 Kupa Saati

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Hırvatistan - Brezilya

08:45 Dünya Kupası Özetler

09:20 Orhan Ayhan'la

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 TBMM-TV

13:25 Tuzlaspor - Çaykur Rizespor

15:30 Spor Bülteni

15:55 Altaş Denizlispor - Altay

18:00 Spor Bülteni

18:55 Göztepe - Manisa Futbol Kulübü

21:00 Kupa Saati

22:00 Gündem Futbol

Kaynak: InterSinema.com / TV

Orhan Ayhan Spor Trt TV Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.
title