12 Aralık 2022 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 12 Aralık 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 Kupa Saati 01:00 Dünya Kupası Özetler 02:00 Hırvatistan - Brezilya 03:45 Dünya Kupası Özetler 04:15 Hollanda - Arjantin 06:00 Kupa Saati 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Hırvatistan - Brezilya 08:45 Dünya Kupası Özetler 09:20 Orhan Ayhan'la 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Takvimi 11:00 TBMM-TV 13:25 Tuzlaspor - Çaykur Rizespor 15:30 Spor Bülteni 15:55 Altaş Denizlispor - Altay 18:00 Spor Bülteni 18:55 Göztepe - Manisa Futbol Kulübü 21:00 Kupa Saati 22:00 Gündem Futbol Kaynak: InterSinema.com / TV Orhan Ayhan Spor Trt TV Haberler

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