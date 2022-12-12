12 Aralık 2022 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
12 Aralık 2022 Pazartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:55 The Minute
01:00 Biatlon Dünya Kupası
02:00 Haberler
02:05 Tenis: Diriyah Cup
03:30 Tenis: Diriyah Cup
05:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası
06:30 Tenis: Diriyah Cup
08:00 Freestyle Ski: Dünya Kupası
09:30 Biatlon Dünya Kupası
10:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
11:15 Alp Disiplini Dünya Kupası
12:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
13:30 Kayakla Atlama Dünya Kupası
15:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
16:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
17:15 Biatlon Dünya Kupası
18:00 Biatlon Dünya Kupası
18:55 Haberler
19:00 The Minute
19:05 Kayakla Atlama Dünya Kupası
20:00 Tenis: Diriyah Cup
22:00 Artistik Buz Pateni: Grand Prix