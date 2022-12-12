12 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
12 Aralık 2022 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Spor Gecesi
01:00 Beşiktaş - M. Başakşehir
02:45 Haftanın Golleri
03:00 C. Alanyaspor - Ankaragücü
04:45 Haftanın Golleri
05:00 Spor Gecesi
06:00 A. Konyaspor - A. Hatayspor
07:45 1 Yıldız 10 Gol
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Gamer
10:00 Bein Hafta Sonu
12:00 10 Gol 10 Hikaye
12:30 Y. Yozgatspor - Fenerbahçe
14:00 Y.kayserispor-fta Antalyaspor
15:45 Haftanın Golleri
16:00 Kasimpaşa - Galatasaray
17:45 Haftanın Golleri
18:00 A. Demirspor - Trabzonspor
19:45 Haftanın Golleri
20:00 Süper Lig Değerlendirme
21:00 Dünyanın Kupası
22:00 Süper Hikayem
23:00 10 Gol 10 Hikaye
23:30 Haftanın Golleri
23:45 1 Yıldız 10 Gol