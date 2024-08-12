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12 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!

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12 Ağustos 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Sayısal Loto oyunu, Milli Piyango Online tarafından düzenleniyor ve vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Sayısal Loto oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunuyor. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretleniyor. Tek kolon ücreti 2 TL. Oynadığınız her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1.

12 Ağustos 2024 Çarşamba Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Piyango Online 12 Ağustos 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçlarının açıklanması vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Birçok kişi Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırırken, yapılan çekilişte kazanan numaralar ve ne kadar ikramiye kazanıldığı da merak ediliyor. İşte, 20Aralık 2024 Çarşamba Sayısal Loto sonuçları canlı takip sayfası!

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Sayısal Loto oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Sayısal Loto haftada 2 gün: Çarşamba ve Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

12 Ağustos 2024 ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.

Osman Demir
Osman Demir
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