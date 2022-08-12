12 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı
12 Ağustos 2022 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Aktüel Futbol Transfer
04:00 Spor Artı
05:00 Transfer Günlüğü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:45 İskoçya Premiership Özetler
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
12:55 Türkiye - Özbekistan
14:30 Spor Stüdyosu
15:55 Türkiye - İran
17:30 5. İslami Dayanışma Oyunları Güreş
20:40 Başakşehir - Breidablik
22:45 Aktüel Futbol Transfer