12 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı 12 Ağustos 2022 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 Aktüel Futbol Transfer 04:00 Spor Artı 05:00 Transfer Günlüğü 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:55 Spor Takvimi 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler 09:45 İskoçya Premiership Özetler 10:00 Spor Bülteni 11:00 Spor Manşet 12:30 Gün Ortası 12:55 Türkiye - Özbekistan 14:30 Spor Stüdyosu 15:55 Türkiye - İran 17:30 5. İslami Dayanışma Oyunları Güreş 20:40 Başakşehir - Breidablik 22:45 Aktüel Futbol Transfer InterSinema.com / TV Futbol Aktüel Trt TV Haberler

Haberler ›› TV ›› 12 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.