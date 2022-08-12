12 - 13 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 13 Ağustos Cumartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 13 Ağustos Cumartesi Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 13 Ağustos Cumartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 12.08.2022 09:00 11:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI ŞEHİTLER MAHALLESİNE BAĞLI 129,125,123,92 SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI BÖGELER
- 12.08.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TURGUTALP MAHALLESİ SULTAN YAYLASI
- 12.08.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜZELYURT MAHALLESİ
- 12.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KIZILKAYA MAH. ZAFERİYE MAHALLESİ ÇUKUBAĞ MEVKİ RAFET ÜÇELLİ MEVKİ AYAKKABICILAR SİTESİ YOLU VE AYAKKABICILAR SİTESİ YENİ SPOR KOMPLEKS CİVARI
- 12.08.2022 09:00 13:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI ILICA MAHALLESİ BÖLGE TRAFİK VE ÇEVRESİ, ALANAR GIDA ÖZEL TR VE YÜCEL ÇIĞLI ÖZEL TR
- 12.08.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI DUALAR DERE MAHALLESİ TAMAMI
- 12.08.2022 09:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI ADALA MAHALLESİ GİRİŞ KÖPRÜDEN İTİBAREN TAMAMI
- 12.08.2022 09:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM YILMAZ MAHALLESİ TARIM SULAMA ALANLARI VE İŞLETMELER.
- 12.08.2022 09:00 11:00 TESİS ÇALIŞMASI TURGUTALP MAHALLESİ ERDAL SK ENES SK EKİCİ SK YUNUS EMRE SK RESUL SK VEYSEL KARANİ SK BAYTAR SK BAHÇE SK KEVSER SK ÇALICI SK ÇİMEN SK BERGAMA CADDESİ VE CİVARLARI
- 12.08.2022 09:00 15:00 TESİS ÇALIŞMASI GÜZELYURT MAH.5737.5766,5724,5719 SOKAKLAR VE BİRLİK CADDESİ
- 12.08.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM SART MAHALLESİNE AİT MENEKŞE, BAHRİYELİ, DİLEK, ZÜBEYDE HANIM VE SÜMBÜL SOKAKLAR
- 13.08.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM IRLAMAZ MAHALLESİNİN BİR KISMI.
- 13.08.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CUMHURİYET MAHALLESİ GÜZELYURT MAHALLESİ MESİR MAHALLESİ HAFZASULTAN MAHALLESİ FATİH MAHALLESİ
- 13.08.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI DUALAR DERE MAHALLESİ ARDIÇLI MAHALLESİ VE HELİMLER MAHALLESİ TAMAMI
- 13.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AHMETLİ SANAYİ SİTESİNİN TAMAMI, ZAFER MAHALLESİ, KURTULUŞ MAHALLESİ, ALTIEYLÜL MAHALLESİNİN BİR KISMI, GÜLDEDE MAHLLESİ ÖZEL TRAFOLARI, AHMETLİ DEVLET HASTANESİ, MASKİ İÇME SUYU ÖZEL TRAFOLARI, ULU CAMİ MAHALLESİNİN; SAYIN, KÖROĞLU, Ç. MEHMET EFE, DERE, CAMİ, ESKİ PTT, KARDEŞLER, TOROS, DEMİR, ASYA SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 13.08.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM DADAĞLI MAHALLESİ, SELİMİYE MAHALLESİ DUTLUKUYU MEVKİİ VE TOPUZLU MEVKİİ, ÇARIKKARALAR MAHALLESİ, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 13.08.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÇARIKKARALAR MAHALLESİ VE MUSTAFA KAVRUK ÖZEL TR
- 14.08.2022 09:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM MURADİYE MAHALLESİNE BAĞLI 2 SOKAK KOÇTAŞ-YAPINET-PETROL OFİSİ EVRONOS SANAYİ BÖLGESİ
- 14.08.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI HÜRRİYET MAHALLESİ CEZAEVİ SK EKİN SK REYHAN SK SİNEM SK VE CİVARLARI
- 14.08.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 75 YIL MAHALLESİ
- 14.08.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ZAFERİYE MAHALLESİ ZAFER OKULU CİVARI ÇUKURBAĞ ÇİVARI AYAKKABICILAR SİTESİ AKAR TEKSTİL CİVARI DİVLİT CADDESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 14.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ZAFERİYE MAHALLESİ DİVLİT CADDESİ AKAR TEKSTİL CİVARI
- 14.08.2022 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM BARBAROS MAHALLESİNDEKİ ANATOLİA TARIM GES, MURAT KAŞIKÇI, İSMAİL ONAY ÖZEL TRAFOLARI, GÖKKAYA MAHALLESİ, ALAHIDIR MAHALLESİNİN TAMAMI, GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ, ALİ ÖĞÜT, HİMMET SAĞLAM, ALAHIDIR SULAMA KOOP., PAGYSA PAMUK GES, ZÜLFEKİL ALTINKAYA, TRAFİK SİNYALİZASYON TESİSLERİ VE CİVARLARI.
- 14.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AHMETLİ SANAYİ SİTESİNİN TAMAMI, ÇANCILAR ÖZEL TRAFOSU VE CİVARLARI.
- 14.08.2022 10:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM MURADİYE MAHALLESİNE BAĞLI OLAN SANAYİ BÖLGESİNDEKİ FABRİKAKLAR (ŞAHİN DÖKÜM KÖK) SEG LTD.ŞTİ ÖZEL TR ŞAHİN DÖKÜM TR-1 ÖZEL BARSAN ÖZEL TR SELNAZ PLASTİK ÖZEL TR KLİMASAN ÖZEL TR BALDIR GERİ DÖNÜŞÜM ÖZEL TR POLİMAS ÖZEL TR HASAN HÜSEYİN GÖRGÜLÜ ÖZEL TR-2 MEBAK MAKİNA ÖZEL IMPERİAL ÖZEL TR YENİ AKTUZ KİREÇ ÖZEL TR ÖRNEK YEDEK PARÇA ÖZEL TR ÜNLÜ ZİRAAT ALETLERİ ZİRAİ ÜRÜNLER SAN.TİC.A.Ş. ÖZEL ŞAHİN DÖKÜM TR-3 ÖZEL ŞAHİN DÖKÜM TR-2 ÖZEL
- 14.08.2022 10:00 13:00 TESİS ÇALIŞMASI 4 EYLÜL MAH DR SADIK AHMET CADDESİ SEYİT ALİ MAH BAKACAK CADDESİ SEYİT ALİ MAH MAHMUT DEDE CAD TEKSTİLCİLER MEVKİİ ESKİ SANAYİ SİTESİ SAZLIK MEVKİİ MEVKİ ZAFERİYE MAHALLESİ SANAYİ SİTESİ KÖREZ MAH DEREKÖY MAH KALINHARMAN MAH.ORTAKÖY MAH YURTBAŞI MAH . SARNIÇ MAHALLESİ GÜVERCİNLİK MAH . ŞEHİTLİOĞLU ÇAKIRCA SOKAK VE ÖZEL TRAFOLAR
- 14.08.2022 10:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM TEPEKÖY MAHALLESİ GİRİŞ BÖLGESİ
- 15.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SART MAHALLESİ TAMAMI VE YILMAZ MAHALLESİ TREN YOLU CİVARI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİNYALİZASYONLARI VE DEVLET DEMİR YOLLARI GEÇİŞ NOKTALARI
- 15.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI LALELİ MAHALLESİ SARUHAN OTEL CIVARINDAKİ TÜM İŞLETMELER VE TİCARETHANELER
- 15.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİKÖY MAHALLESİ CEM AKYÜZ ÖZEL, FEHMİ SAY VE ARK. TRAFOLARI
- 15.08.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI SAYALAR MAHALLESİ TAMAMI
- 15.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ATATÜRK MAHALESİ VERGİ DAİRESİ CİVARİ,ESKİ CAMİ MAHALLESİ KURUDERE CAD.HAMİDİYE CAMİ ÇEVRESİ SAĞLIK MAHALLESİ TREN YOLU ÜSTÜ FADİME BOLKAN OKULU,SALİHLİ LİSESİ, KAYMAKAMLIK BİNASI ,İLÇE JANDARMA, ASKERLİK ŞUBESİ, SALİHLİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ,SALİHLİ ADLİYESİ,NAMIK KEMAL MAHALLESİ, ŞEHİTLER MAHALLESİ LUNA ALIŞVERİS MERKEZİ,TURAN CAD.SEYGİ YOLU BATI KISMIFEVZİ PAŞA KURUDEREDEN İTİBAREN BATI KISMI ŞÜHEDA CADDESİ KURUDERE KAVŞAKTAN İTİBAREN BATI KISMI BU CADDEYE BAĞLI ARA SOKAKLAR
- 16.08.2022 08:00 09:00 ARIZA ONARIM BAKIM TURGUTALP MH TAMAMI,İNÖNÜ MH: YÜKSEL SK,EMİN ALİ ÖZGÜR CD VE CİVARI,TAMER SK,MUSTAFA SAĞLAM SK,ŞERİF AYTAÇ SK VE CİVARI,MEHMETÇİK SK,ŞEHİT POLİS HALİL TAŞÇI SK VE CİVARI,DUYGU SK,TURGUT ÖZAL CD BİR BÖLÜMÜ,KAMELYA SK,DUMLUPINAR SK,HAMİDİYE MH: VEFA SK,SAHİL SK,ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR SK,OĞUL SK,BURÇİN SK,BURÇAK SK,ÖLEN SK,ÜRÜN SK,ŞEHİTLİK SK BİR BÖLÜMÜ,TEĞMEN OSMAN SK BİR BÖLÜMÜ,DR ÇELİKBİLEK SK VE CİVARI,ŞEHİT KOMİSER ER ABDİL GÜNDOĞAN SK VE CİVARI,TEĞMEN OSMAN SK,ŞERİF AYTAÇ SK VE CİVARI,DR AHMET SK VE CİVARI,HAMİDİYE MH: SEHER SK VE CİVARI,BALDIRLAR SK,MEHMETÇİK SK,ATATÜRK MH:SEZER SK,KÜLTÜR SK VE CİVARI,KESKİN SK VE CİVARI,RIFAT KARACA CD BİR BÖLÜMÜ,VEHBİ TÜZEL CD BİR BÖLÜMÜ,EKREM SK,ALTAY SK,CAMCILAR SK,VELİ HOCA SK,ŞEHİT ER FEVZİ ZORLU SK,VELİ KOŞER SK VE CİVARI,AKARSU SK,ŞEHİT ASTEĞMEN ERDOĞAN YENİ SK VE CİVARI,ÖĞRETMEN SALİM ÖRGE SK,İHSAN KUTLUSOY SK,BALKAN SK,GAZİ OSMAN PAŞA CD BİR BÖLÜMÜ,SUR SK,BAĞLAR CD BİR BÖLÜMÜ,YAREN SK,BİRGİN SK,NİHAT DANIŞMENT MH:BAĞLAR CD BİR BÖLÜMÜ,M.KURAL SK,ÇELİK SK,HAZAR SK,TURGUT ÖZAL CD BİR BÖLÜMÜ,TACİK SK,TUANA SK,İREM SK,ULUDAĞ SK,NİSAN SK,MERİDYEN SK,ORTANCA SK,İSTİKBAL SK,SENA SK,TÜRKMEN CD,FERHAT SK,ASLI SK,TÜTÜN SK,OYA SK,13 EYLÜL MH:KÖSE SK BİR BÖLÜMÜ,DEĞİRMEN CD BİR BÖLÜMÜ,M.SEREN SK,BONCUKLU SK,MEHMET KURT SK,AYGÖREN SK,ÖZTAŞLI SK,KURS SK,ÖKLÜ SK,GÜLER SK,VE ÖZEL TRAFOLAR
- 16.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 75 YIL MAHALLESİ, LALAELİ MAHALLESİ, MESİR MAHALLESİ CIVARINDAKİ MESKEN VE TİCARETHANELER
- 16.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AŞAĞIÇOBANİSA MAHALLESİNE BAĞLI OLAN CUMHURİYET CAD.İNKİLAP CAD.KARAOSMANOĞLU CAD. VE CIVARINDAKİ TÜM SOKAKLAR İŞLETMELER
- 16.08.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI DUALAR DERE MAHALLESİ TAMAMI
- 16.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KURTULUŞ MAHALLESİ, AKSOYBMAHALLESİ,HACIBEKTAŞLI SOSYAL BİLİMLER OKULU,MASKİYE AİT İÇME SUYU POMPALARI
- 16.08.2022 10:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÜNEYDAMLARI MAHALLESİ KILLILAR MEVKİİ, KAHRAMANLAR, ZİYANLAR, YENİKÖY, ÖZPINAR MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLARI
- 16.08.2022 16:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM TURGUTALP MH TAMAMI,İNÖNÜ MH: YÜKSEL SK,EMİN ALİ ÖZGÜR CD VE CİVARI,TAMER SK,MUSTAFA SAĞLAM SK,ŞERİF AYTAÇ SK VE CİVARI,MEHMETÇİK SK,ŞEHİT POLİS HALİL TAŞÇI SK VE CİVARI,DUYGU SK,TURGUT ÖZAL CD BİR BÖLÜMÜ,KAMELYA SK,DUMLUPINAR SK,HAMİDİYE MH: VEFA SK,SAHİL SK,ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR SK,OĞUL SK,BURÇİN SK,BURÇAK SK,ÖLEN SK,ÜRÜN SK,ŞEHİTLİK SK BİR BÖLÜMÜ,TEĞMEN OSMAN SK BİR BÖLÜMÜ,DR ÇELİKBİLEK SK VE CİVARI,ŞEHİT KOMİSER ER ABDİL GÜNDOĞAN SK VE CİVARI,TEĞMEN OSMAN SK,ŞERİF AYTAÇ SK VE CİVARI,DR AHMET SK VE CİVARI,HAMİDİYE MH: SEHER SK VE CİVARI,BALDIRLAR SK,MEHMETÇİK SK,ATATÜRK MH:SEZER SK,KÜLTÜR SK VE CİVARI,KESKİN SK VE CİVARI,RIFAT KARACA CD BİR BÖLÜMÜ,VEHBİ TÜZEL CD BİR BÖLÜMÜ,EKREM SK,ALTAY SK,CAMCILAR SK,VELİ HOCA SK,ŞEHİT ER FEVZİ ZORLU SK,VELİ KOŞER SK VE CİVARI,AKARSU SK,ŞEHİT ASTEĞMEN ERDOĞAN YENİ SK VE CİVARI,ÖĞRETMEN SALİM ÖRGE SK,İHSAN KUTLUSOY SK,BALKAN SK,GAZİ OSMAN PAŞA CD BİR BÖLÜMÜ,SUR SK,BAĞLAR CD BİR BÖLÜMÜ,YAREN SK,BİRGİN SK,NİHAT DANIŞMENT MH:BAĞLAR CD BİR BÖLÜMÜ,M.KURAL SK,ÇELİK SK,HAZAR SK,TURGUT ÖZAL CD BİR BÖLÜMÜ,TACİK SK,TUANA SK,İREM SK,ULUDAĞ SK,NİSAN SK,MERİDYEN SK,ORTANCA SK,İSTİKBAL SK,SENA SK,TÜRKMEN CD,FERHAT SK,ASLI SK,TÜTÜN SK,OYA SK,13 EYLÜL MH:KÖSE SK BİR BÖLÜMÜ,DEĞİRMEN CD BİR BÖLÜMÜ,M.SEREN SK,BONCUKLU SK,MEHMET KURT SK,AYGÖREN SK,ÖZTAŞLI SK,KURS SK,ÖKLÜ SK,GÜLER SK VE ÖZEL TRAFOLAR