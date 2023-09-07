112. dönem DHY münhal kadrolar açıklandı mı? DHY 112 kadrolar ne zaman açıklanacak?

112. dönem DHY münhal kadrolar açıklandı mı? Doktorların merakla beklediği DHY 112 kadrolar ne zaman açıklanacak? Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kapsamında görev yapacak doktorların görev yeri ve süreleri belli oluyor. PBS üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayan kura tarihini bekleyecek. Kura çekilişinin yanı sıra kadrolar açıklanacak. Peki, DHY münhal kadrolar açıklandı mı?

112. dönem DHY münhal kadrolar açıklandı mı? DHY 112 kadrolar ne zaman açılanacak? Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) görevine gidecek doktorlarda gözler PBS sistemine çevrildi. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura çekilişiyle doktorların görev yeri ve süresi belli olacak. Doktorlar sistemden duyurulacak kadroları bekliyor. Peki, 112. dönem DHY münhal kadrolar açıklandı mı?

DHY 112. DÖNEM KURA TAKVİMİ

Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kapsamında, doktorların görev yerleri ve sürelerinin belirleneceği kura takvimi belli oldu.

112. dönem Devlet Hizmetleri Yükümlülüğü kura takvimine göre, 7-11 Eylül tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı'nın PBS sisteminden tercih başvurularını yapacak.

Mazereti nedeniyle atama talebinde bulunanlar ilan edilen takvim çerçevesinde PBS üzerinden DHY Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Kurasına başvuracak. 112. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası ise 13 Eylül Çarşamba günü noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilecek. Kura çekiminin yeri ve saati https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

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DHY 112. DÖNEM MÜNHAL KADROLAR AÇIKLANDI MI?

Aşağıdaki bağlantıdan DHY 112. dönem münhal kadrolar ile ilgili bilgi alabilir, ilan metni, uzman tabip ve pratisyen tabip isim listesine ulaşabilirsiniz.

DHY 112. DÖNEM KADROLAR İÇİN TIKLAYINIZ

PBS üzerinden e-Devlet kimlik doğrulamasıyla sisteme giriş yapabilecek adaylar, açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on tercih hakkına sahip olacak.

DHY 112. DÖNEM KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

13 Eylül'de yapılacak kura çekilişinin ardından listelerin Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayfasından gün içerisinde duyurulması bekleniyor.

Kura sonuçları ve sonuçlara ilişkin noter onaylı belgeler Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilecek.