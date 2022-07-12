11 Temmuz 2022 Haberleri
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11 Temmuz 2022 Manşet Haberleri.
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- Bakan Koca grev kararı alan doktorları hedef gösteren imamla ilgili ilk kez konuştu: Hemen açığa alınmalı
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- 'Kenetlenin' diyen Ali Koç kürsüden Fenerbahçe taraftarına seslendi: Jorge Jesus'u istifa ettirdiler
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- AİHM, Osman Kavala davasında Türkiye'yi ihlalle suçladı! Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sert tepki geldi
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