11 Şubat 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
11 Şubat 2023 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Stadyum
03:30 İleri Üçlü
05:00 Spor Artı
06:00 Dünya Kupası Hikayeleri
06:35 Spor Toto Süper Lig Özetler
06:45 Spor Toto 1. Lig Özetler
06:55 Spor Takvimi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü
08:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
08:40 Spor Toto 1. Lig Özetler
08:50 İskoçya Premiership Özetler
09:05 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:15 Spor Takvimi
09:20 Orhan Ayhan'la
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:30 Özetler
15:30 Spor Bülteni
18:00 Aktüel Futbol
19:00 Özetler
21:00 Stadyum
23:30 Teknik Analiz