Üye Girişi
Haberi Paylaş

11 Şubat 2023 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

11 Şubat 2023 TRT spor Yayın Akışı

11 Şubat 2023 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Stadyum

03:30 İleri Üçlü

05:00 Spor Artı

06:00 Dünya Kupası Hikayeleri

06:35 Spor Toto Süper Lig Özetler

06:45 Spor Toto 1. Lig Özetler

06:55 Spor Takvimi

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İleri Üçlü

08:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

08:40 Spor Toto 1. Lig Özetler

08:50 İskoçya Premiership Özetler

09:05 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:15 Spor Takvimi

09:20 Orhan Ayhan'la

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:30 Spor Bülteni

13:30 Özetler

15:30 Spor Bülteni

18:00 Aktüel Futbol

19:00 Özetler

21:00 Stadyum

23:30 Teknik Analiz

Kaynak: InterSinema.com / TV

Spor Trt TV Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.
title