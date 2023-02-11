11 Şubat 2023 Fox Yayın Akışı
TV Haberleri
11 Şubat 2023 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
01:30 Fox Haber
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:20 Fox Haber
13:00 Fox Haber
16:00 Fox Haber
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Fox Haber
23:00 Fox Haber
Kaynak: InterSinema.com / TV