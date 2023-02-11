11 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 11 Şubat 2023 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 V. Karagümrük - Beşiktaş 01:45 C. Alanyaspor - Dg Sivasspor 03:30 Galatasaray - Hk Ümraniyespor 05:15 Kasimpaşa - B. Giresunspor 07:15 Kasimpaşa - Antalyaspor 08:00 Trabzonspor - Fta Antalyaspor 10:00 Bein Hafta Sonu 11:00 Kayserispor - Fenerbahçe 11:30 Alanyaspor - Başakşehir 12:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri 12:30 Karabükspor - Mersin İy 14:00 Y. Kayserispor - M. Başakşehir 15:45 Süper Lig Haftanın Golleri 16:00 A. Konyaspor - İstanbulspor 17:45 Süper Lig Haftanın Golleri 18:00 Trabzonspor - Fta Antalyaspor 20:00 V. Karagümrük - Beşiktaş 21:45 Süper Lig Haftanın Golleri 22:00 Galatasaray - Hk Ümraniyespor 23:45 Süper Lig Haftanın Golleri Kaynak: InterSinema.com / TV Antalyaspor Beşiktaş TV Haberler

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