11 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
11 Şubat 2023 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 V. Karagümrük - Beşiktaş
01:45 C. Alanyaspor - Dg Sivasspor
03:30 Galatasaray - Hk Ümraniyespor
05:15 Kasimpaşa - B. Giresunspor
07:15 Kasimpaşa - Antalyaspor
08:00 Trabzonspor - Fta Antalyaspor
10:00 Bein Hafta Sonu
11:00 Kayserispor - Fenerbahçe
11:30 Alanyaspor - Başakşehir
12:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
12:30 Karabükspor - Mersin İy
14:00 Y. Kayserispor - M. Başakşehir
15:45 Süper Lig Haftanın Golleri
16:00 A. Konyaspor - İstanbulspor
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 Trabzonspor - Fta Antalyaspor
20:00 V. Karagümrük - Beşiktaş
21:45 Süper Lig Haftanın Golleri
22:00 Galatasaray - Hk Ümraniyespor
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri