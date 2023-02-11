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11 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

11 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

11 Şubat 2023 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 V. Karagümrük - Beşiktaş

01:45 C. Alanyaspor - Dg Sivasspor

03:30 Galatasaray - Hk Ümraniyespor

05:15 Kasimpaşa - B. Giresunspor

07:15 Kasimpaşa - Antalyaspor

08:00 Trabzonspor - Fta Antalyaspor

10:00 Bein Hafta Sonu

11:00 Kayserispor - Fenerbahçe

11:30 Alanyaspor - Başakşehir

12:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

12:30 Karabükspor - Mersin İy

14:00 Y. Kayserispor - M. Başakşehir

15:45 Süper Lig Haftanın Golleri

16:00 A. Konyaspor - İstanbulspor

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 Trabzonspor - Fta Antalyaspor

20:00 V. Karagümrük - Beşiktaş

21:45 Süper Lig Haftanın Golleri

22:00 Galatasaray - Hk Ümraniyespor

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com / TV

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