Paris'te geçtiğimiz günlerde 3 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırının ardından bir olay daha meydana geldi. Vatandaşların merak ettikleri arasında ise 11 Ocak Paris saldırısını kim, neden yaptı? Paris saldırısında ölen, yaralı var mı? SON DAKİKA! Paris saldırısında son durum ne? soruları yer alıyor. İşte detaylar...

Fransa'nın başkenti Paris'teki tren garında bir saldırgan, çevreye rastgele ateş açtı. İlk bilgilere göre yaşanan korkunç olayda çok sayıda kişi yaralandı. Korkutan olayın ardından arama motorlarında 11 Ocak Paris saldırısını kim, neden yaptı? Paris saldırısında ölen, yaralı var mı? SON DAKİKA! Paris saldırısında son durum ne? sorularına yanıt arandı. Detaylar haberimizde...

11 OCAK PARİS SALDIRINI KİM, NEDEN YAPTI?

Paris'te geçtiğimiz günlerde 3 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırının ardından bir olay daha meydana geldi. Tren garında bir kişinin çevreye ateş açması sonucu çok sayıda insan yaralandı. Saldırgan ise polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Kentte 23 Aralık 2022 tarihinde de bir silahlı saldırı meydana gelmişti. Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarına giden 69 yaşındaki William M. silahla ateş açmıştı. William M. üç kişinin ölümüne neden olmuştu. Üç kişinin öldüğü, üç kişinin yaralandığı silahlı saldırının faili olarak yakalanan "William M." sorgusunda "Avrupalı olmayan bütün yabancıları düşman olarak gördüğünü" söyledi. Olay sonrasında binlerce insan Paris sokaklarına inmiş ve ortalığı savaş alanına çevirmişti.

PARİS SALDIRISI ÖLEN, YARALI VAR MI?

Fransa'nın başkenti Paris'teki tren garında bir saldırgan, çevreye rastgele ateş açtı. İlk bilgilere göre yaşanan korkunç olayda çok sayıda kişi yaralandı. Saldırgan ise kısa sürede polis tarafından etkisiz hale getirildi.