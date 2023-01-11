11 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!

BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 11 Ocak Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 11 Ocak günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt elektrik kesintisi, Bağcılar elektrik kesintisi, Küçükçekmece elektrik kesintisi, Pendik elektrik kesintisi ve Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi...

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 11 Ocak Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt elektrik kesintisi, Bağcılar elektrik kesintisi, Küçükçekmece elektrik kesintisi, Pendik elektrik kesintisi ve Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri ilçelerine göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34624359

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1260., ONDOKUZ MAYIS sk bölgelerinde 11/01/2023 00:00:00 - 11/01/2023 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34623592

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1203., 1205., 1207. sk bölgelerinde 11/01/2023 09:00:00 - 11/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

ESENLER ilçesinde 2023-01-11 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde 2023-01-11 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34629638

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah GÜMRÜKÇÜ, KOCA MUSTAFAPAŞA, KÖPRÜLÜ ÇIKMAZI, SANCAKTAR TEKKESİ, TÜTÜNCÜZADE, TÜTÜNCÜZADE 1. ÇIKMAZI, ÇINAR sk / KOCA MUSTAFAPAŞA mah BESTEKÂR NUBAR TEKYAY, DEĞİRMEN, FEVZİ ILGAZ, KADER, KASAP 1., KOCA MUSTAFAPAŞA, MARMARA, SANCAKTAR TEKKESİ, TEBERDAR, İZCİ TÜRK sk bölgelerinde 11/01/2023 09:00:00 - 11/01/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34623157

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ATİKALİ mah FEVZİPAŞA sk / DERVİŞ ALİ mah CANFEDA CAMİİ, FEVZİPAŞA, HASAN FEHMİPAŞA, KANAT, KELEBEK, KURTAĞA ÇEŞMESİ, NAKKAŞ SAHİ, NUREDDİN TEKKESİ sk / HIRKA-İ ŞERİF mah FEVZİPAŞA sk / KARAGÜMRÜK mah ENDERÛNİ RIFATBEY, FEVZİPAŞA, KÜÇÜK DEĞİRMEN, MUHTAR YEKTA, SAĞEL, VİRAN MESCİDİ sk bölgelerinde 11/01/2023 10:00:00 - 11/01/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34622415

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah YILDIRIM BEYAZIT sk // ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 55., 65., 66., 67. sk bölgelerinde 11/01/2023 09:00:00 - 11/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34623684

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ÇAYIR, ÇİMEN sk / MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, REŞİTPAŞA, TALİMHANE, YAPRAK, YAZGAN, ÇAYIR sk bölgelerinde 11/01/2023 09:00:00 - 11/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.