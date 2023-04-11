11 Nisan 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
11 Nisan 2023 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
04:00 Teknik Analiz
05:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
05:45 Spor Toto 1. Lig Özetler
06:00 İtalya Seri A Özetler
06:30 Euroleague Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Stadyum
09:00 Spor Sabahı
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:30 Spor Bülteni
13:00 Başaranlar
13:25 Spor Takvimi
13:30 Gündem Futbol
15:30 Spor Bülteni
15:55 Beyçimento Bandırmaspor - Altay
18:00 Spor Bülteni
19:00 Spor Haftasonu
20:25 Erzurumspor FK - Çaykur Rizespor A.Ş.
22:30 Stadyum