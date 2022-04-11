11 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı
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11 Nisan 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Futbol Gecesi
02:00 % 100 Futbol
03:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
03:15 İngiltere Premier Lig Özetler
03:35 İtalya Seri A Özetler
03:40 Unutulmaz Maçlar
04:30 Teknik Analiz
05:30 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Bereket Sigorta Ümraniyespor - MKE Ankaragücü
08:40 Lig Hatırası
08:55 Spor Takvimi
09:00 Spor Sabahı
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
11:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
11:25 İngiltere Premier Lig Özetler
11:45 Lig Hatırası
12:00 Derbi Özel
13:25 Manisa Futbol Kulübü - Yılport Samsunspor
15:30 Derbi Özel
15:55 Nasadoge Menemenspor - İstanbulspor A.Ş.
18:00 Spor Hafta Sonu
19:30 % 100 Futbol
20:25 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Bursaspor-kocaelispor
21:15 % 100 Futbol Devre Arası
21:30 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Bursaspor-kocaelispor
22:30 % 100 Futbol
23:30 Teknik Analiz