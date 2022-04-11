11 Nisan 2022 Resmi Gazete bugünün kararları neler? 11 Nisan 2022 Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31806 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

11 Nisan 2022 Resmi Gazete bugünün kararları neler? 11 Nisan 2022 Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31806 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
11 Nisan 2022 Resmi Gazete bugünün kararları neler? 11 Nisan 2022 Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31806 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 11 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 11 Nisan 2022 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi...

11 Nisan 2022 Pazartesi tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 11 Nisan 2022 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 11 Nisan 2022 Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

11 Nisan 2022 Resmi Gazete bugünün kararları neler? 11 Nisan 2022 Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31806 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.

YÖNETMELİKLER

–– Avrupa Meslek Yüksekokulu Ana Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Avrupa Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Avrupa Meslek Yüksekokulu Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Yozgat Bozok Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Haberler.com - Gündem

Resmi Gazete, Gündem, Politika, Haberler

title