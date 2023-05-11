11 Mayıs 2023 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
11 Mayıs 2023 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:25 The Minute
00:30 Tırmanış Dünya Kupası
01:30 Snooker: İskoç Açık
02:30 Bisiklet: İtalya Turu
04:00 Tenis: Amerika Açık
06:30 The Power Of Sport
07:00 Bisiklet: İtalya Turu
09:30 Snooker: İngiliz Açık
11:00 Yelken: Sailgp
11:30 Bisiklet: İtalya Turu
13:45 Bisiklet: İtalya Turu
18:45 Dağ Bisikleti Dünya Kupası
19:15 Dağ Bisikleti Dünya Kupası
19:45 Tenis: Amerika Açık
21:00 Bisiklet: Macaristan Turu
22:00 Bisiklet: İtalya Turu