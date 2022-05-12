11 Mayıs 2022 Haberleri
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11 Mayıs 2022 Manşet Haberleri.
- Genç kız inekten süt sağdığı anları paylaştı, sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı
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- Sultanbeyli'de 1 polisin şehit olduğu olayda kaçan şüphelinin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı
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- İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, 'Türkiye'de kaçak kaç sığınmacı var' sorusuna yanıt veremedi: Bunu kimse bilemez
- AB, yeni benzinli ve dizel otomobilleri 2035'te yasaklamaya hazırlanıyor
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- Kırmızı boya meselesi büyüyor, Rusya'dan Polonya'ya tehdit: Özür gelmezse daha ileri gideceğiz
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- McDonald's Türkiye, 54 milyon 500 bin dolara Katarlılara satıldı
- Uğurcan Çakır'ın sözleri kıyameti kopardı! Volkan Demirel videosu paylaşmayan Fenerbahçeli kalmadı
- Düğünde havaya ateş açarak 2 kişiyi yaralayan magandalara 289 bin lira para cezası
- HDP'nin 'Mültecilerin sorunları araştırılsın' önergesi TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi
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