11 Mayıs 2022 Eurosport Yayın Akışı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

11 Mayıs 2022 Eurosport Yayın Akışı

InterSinema.com - TV
 - Güncelleme:
11 Mayıs 2022 Eurosport Yayın Akışı

11 Mayıs 2022 Çarşamba günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Bisiklet: İtalya Turu

00:55 The Minute

01:00 Touring Car Racing

01:30 Electric Touring Car Racing

02:30 Triatlon

04:00 Bisiklet: İtalya Turu

05:30 Touring Car Racing

06:30 Touring Car Racing

07:30 Bisiklet: İtalya Turu

08:30 Bisiklet: İtalya Turu

09:30 Bisiklet: İtalya Turu

10:30 Electric Touring Car Racing

11:30 Touring Car Racing

12:00 Touring Car Racing

12:25 The Minute

12:30 Bisiklet: İtalya Turu

13:15 Bisiklet: İtalya Turu

18:45 Haberler

18:50 Triatlon

20:00 Bisiklet: İtalya Turu

20:55 Haberler

21:00 Tırmanış Dünya Kupası

22:00 6 Hours Of Spa-Francorchamps

23:00 Touring Car Racing

23:30 Electric Touring Car Racing

InterSinema.com / TV

Eurosport, Bisiklet, Triatlon, İtalya, TV, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title