11 MART TV YAYIN AKIŞI Bugün hangi diziler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal akışında hangi diziler ve programlar var?
11 Mart 2025 TV yayın akışı merak konusu oldu. Bugün televizyon ekranlarında hangi dizilerin ve programların olduğu araştırılıyor. Peki, 11 Mart TV yayın akışında hangi diziler var? İzleyiciler, favori dizilerini ve programlarını takip edebilmek için yayın akışını sorguluyorlar.
Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV (FOX), TRT 1 ve TV8'de bugün hangi dizilerin ve programların ekrana geleceği belli oldu. 11 Mart TV yayın akışı ile izleyiciler favori dizilerini kaçırmamak için saatleri takip ediyor. Bugün hangi diziler var? Sorusunun cevabını arayan izleyiciler için Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı detaylarını derledik. İşte, 11 Mart Salı gününün TV yayın akışı!
ATV YAYIN AKIŞI
02:00 Kardelenler
03:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
06:30 Zembilli
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:45 Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:20 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Piyasa
02:45 Çatı Katı Aşk
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
06:15 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:13 Kanal D Ana Haber
20:00 Şirinler 2
22:15 300 Spartalı
NOW TV YAYIN AKIŞI
00:15 Hudutsuz Sevda
03:00 Her Yerde Sen
04:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
06:15 Bay Yanlış
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
22:45 Kızıl Goncalar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
02:00 Deha
04:15 Kızılcık Şerbeti
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
02:00 Güzel Köylü
04:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
06:00 Kiralık Aşk
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
17:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:55 Mesnevi'den Hikayeler
07:15 Vuslat
10:10 Ömür Akkor İle Bir...
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:25 Ömür Akkor İle Bir...
14:45 Vefa Sultan
16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel...
18:00 Ramazan Sevinci
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:15 Survivor 2025
13:15 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025