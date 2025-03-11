11 MART TV YAYIN AKIŞI Bugün hangi diziler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal akışında hangi diziler ve programlar var?

Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV (FOX), TRT 1 ve TV8'de bugün hangi dizilerin ve programların ekrana geleceği belli oldu. 11 Mart TV yayın akışı ile izleyiciler favori dizilerini kaçırmamak için saatleri takip ediyor. Bugün hangi diziler var? Sorusunun cevabını arayan izleyiciler için Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı detaylarını derledik. İşte, 11 Mart Salı gününün TV yayın akışı!

ATV YAYIN AKIŞI

02:00 Kardelenler

03:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

06:30 Zembilli

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:45 Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:20 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Piyasa

02:45 Çatı Katı Aşk

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

06:15 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:13 Kanal D Ana Haber

20:00 Şirinler 2

22:15 300 Spartalı

NOW TV YAYIN AKIŞI

00:15 Hudutsuz Sevda

03:00 Her Yerde Sen

04:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

06:15 Bay Yanlış

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

22:45 Kızıl Goncalar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

02:00 Deha

04:15 Kızılcık Şerbeti

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

STAR TV YAYIN AKIŞI

02:00 Güzel Köylü

04:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

06:00 Kiralık Aşk

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:55 Mesnevi'den Hikayeler

07:15 Vuslat

10:10 Ömür Akkor İle Bir...

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:25 Ömür Akkor İle Bir...

14:45 Vefa Sultan

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel...

18:00 Ramazan Sevinci

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

12:15 Survivor 2025

13:15 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025