11 MART SALI HAVA DURUMU İSTANBUL: İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 11 Mart 2025 Salı günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Peki, 11 Mart Salı günü İstanbul'da hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, detaylar…

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 11 Mart 2025 Salı günü İstanbul'da hava durumu yer yer bulutlu ve puslu olacak. Gün boyunca sıcaklıkların maksimum 18°C'ye ulaşması, gece saatlerinde ise 7°C'ye kadar gerilemesi öngörülüyor.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

İstanbul hava durumu