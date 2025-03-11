GRAM ALTIN FİYATLARI BUGÜN CANLI: 11 Mart tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? Altında anlık son durum ne?

Küresel piyasalardaki gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmalara neden olmaya devam ediyor. Özellikle ABD'nin Çin'e uyguladığı ek gümrük vergileri ve Çin'in buna karşılık aldığı ekonomik önlemler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep oluyor. Bu durum, altın fiyatlarında belirgin yükselişlere yol açıyor. Peki, 11 Mart 2025 itibarıyla altın fiyatlarında son durum nedir? Bugün çeyrek altın kaç TL? Yarım altın ne kadar? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar...?

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın saat09:06 itibariyle yüzde 0,29 artarak 3476.39'dan işlem görüyor.

Gram altın ne kadar

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat09:06 itibariyle yüzde 0,28 artışla 5672.00'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat09:06 itibariyle yüzde 0,29 artarak 11344.00'den işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat09:06 itibariyle yüzde 0,32 artarak 22600.00'dan işlem görüyor.

Çeyrek altın kaç TL

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat09:06 itibariyle yüzde 0,27 artışla 2897.18'den işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da gram altın fiyatları anlık

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3434 liradan alınırken 3477 liradan satılıyor.