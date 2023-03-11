11 Mart 2023 Trt1 Yayın Akışı
TV Haberleri
11 Mart 2023 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Teşkilat
02:50 Seksenler
04:50 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
06:25 Vuslat
09:45 Hayallerinin Peşinde
11:00 Kaptan Pengu ve Arkadaşları
12:40 Yürek Çıkmazı
15:50 Al Sancak
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
23:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi