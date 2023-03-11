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11 Mart 2023 Trt1 Yayın Akışı

TV Haberleri

11 Mart 2023 Trt1 Yayın Akışı

11 Mart 2023 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Teşkilat

02:50 Seksenler

04:50 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre

06:25 Vuslat

09:45 Hayallerinin Peşinde

11:00 Kaptan Pengu ve Arkadaşları

12:40 Yürek Çıkmazı

15:50 Al Sancak

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

23:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

Kaynak: InterSinema.com / TV

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