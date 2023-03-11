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11 Mart 2023 Star Yayın Akışı

TV Haberleri

11 Mart 2023 Star Yayın Akışı

11 Mart 2023 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Ömer

02:30 Toprak ile Fidan

03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:30 Söz

07:00 Ah Nerede

08:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler

09:00 Meltem Demir ile Hanımeli

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Çöp Adam

14:00 Dizi

16:00 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Görümce

22:15 Ömer

Kaynak: InterSinema.com / TV

Ömer Dizi Star TV Haberler

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