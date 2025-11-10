Haberler

11 Kasım Salı 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Kasım Resmi Gazete yayımlandı!

11 Kasım Salı 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Kasım Resmi Gazete yayımlandı!
Güncelleme:
11 Kasım 2025 Salı tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararlar ve ilanlar kamuoyuyla paylaşıldı. Günün sayısında, yasama bölümü kanunları, yürütme ve idareye ilişkin düzenlemeler, yargı kararları ve çeşitli ilanlar yer alıyor. Devlet kurumlarına dair yeni atama kararları, yönetmelik değişiklikleri ve tebliğler de bugünkü sayıda yayımlandı.

Vatandaşlar, 11 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete'nin PDF formatındaki tam metnine erişerek alınan kararların detaylarını inceleyebiliyor. Cumhuriyet Bayramı'na denk gelen bugünkü sayıda, idari düzenlemelerden yargı kararlarına kadar pek çok resmi gelişme duyuruldu.

11 Kasım 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI AÇIKLANDI

11 Kasım 2025 Salı gününe ait Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü sayıda, yasama, yürütme ve yargı alanlarında alınan yeni kararlar ile birlikte çeşitli ilanlar yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıldönümüne denk gelen bu özel günde yayımlanan Resmî Gazete, önemli düzenlemeleri ve atamaları içeriyor.

YASAMA BÖLÜMÜ KARARLARI

Günün sayısında yasama bölümüne ait yeni kanunlar ve kanun değişiklikleri bulunuyor. Meclis tarafından kabul edilen düzenlemeler, çeşitli alanlarda yürürlüğe girecek yeni hükümlere dair detayları içeriyor.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ DÜZENLEMELERİ

Yürütme ve idare bölümünde, kamu kurumlarına ilişkin yönetmelik değişiklikleri, genelgeler ve kararlar yayımlandı. Ayrıca bazı bakanlıklara ve kamu kuruluşlarına yapılan atama kararları da bu bölümde duyuruldu.

YARGI BÖLÜMÜ KARARLARI

Yargı bölümünde, yüksek yargı organlarının kararları ile bazı mahkemelere ilişkin yeni düzenlemeler yer alıyor. Hakim ve savcı atamalarına dair listeler de bugünkü sayıda kamuoyuna sunuldu.

İLANLAR VE DİĞER DUYURULAR

Resmî Gazete'nin ilanlar bölümünde, kamu kurumlarına ait ihale duyuruları, resmi bildiriler ve çeşitli kamuya açık bilgilendirmeler yayımlandı. Vatandaşlar, bu ilanları detaylı olarak inceleyebiliyor.

RESMİ GAZETE PDF SÜRÜMÜNE ERİŞİM

11 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete, dijital ortamda da yayımlandı. Günün kararlarının tamamına PDF formatında erişmek mümkün. Böylece, yasama ve yürütme bölümlerindeki tüm düzenlemeler ile atama kararlarının detayları incelenebiliyor.

