11 Kasım Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 11 Kasım Cuma günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 11 Kasım Cuma Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 11 Kasım Cuma günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 11.11.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ORTAKÖY MAHALLESİ
- 11.11.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI 4 EYLÜL MAHALLESİ ŞEHİT MEHMET TOPCUOGLU CADDESİ ŞAH SÜLEYMAN CADDESİ YABAAYAK CADDESİ 265 268 270 SOKAKLAR BEY MAHALLESİ ŞEHİT AHMET AKDENİZ CADDESİ GENÇ OSMAN CADDESİ PİRİ REİS CADDESİ 18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51 SOKAKLAR
- 11.11.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM SANCAKLI BOZKÖY, SANCAKLI UZUNÇINAR VE TİCARETHANELER, TARIMSAL SULAMALAR
- 11.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SAKARLI MAHALLESİ TAMAMI KUYUCAK MAHALLESİ TAMAMI SÖĞÜTALAN MAHALLESİ TAMAMI BADEMLİ MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 11.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI IŞIKKÖY,SEYİTOBA,GÖKÇEKÖY-KARAAĞAÇ,FATİH,TURGUTREİS MAHALLELERİ,ELMAS KAYALAR-ENVER ÖZTÜRK-ALİ ADANALI-VELİ BALCI TS PALAMİDAS-KAAN DANIŞMANLIK-GÖKÇEKÖY SULAMA KOOP-KESKİNOĞLU GÖKÇEKÖY-HACIMUSA İÇME SUYU TESİSİ-EGE DOĞALTAŞ-DUMANLAR TARIM-MASKİ SEYİTOBAGÖKÇEKÖY İÇME SUYU TESİSLERİ-ER BLOK-ÜLGEN MADENCİLİK-REYHAN YAĞ FAB-TURKCELL MECİDİYE-ENMERSAN GRANİT-AGS ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ
- 11.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAMURHAMAMI, GÖKKÖY, ALLAHDİYEN, ŞİRİNYER, BAŞLIOĞLU, ÇAYPINAR VE YENİKÖY MAHALLELERİ, SARDES SU
- 11.11.2022 09:00 17:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI İSTASYON MAHALLESİ ŞHT.KOMİSER SÜLEYMAN AVŞAR CD. FATİN RÜŞTÜ ZORLU CD. NECİP FAZIL KISAKÜREK SK. GAZİ 2 NOLU SK. AKGÜL SK. KIRMIZIGÜL SK. MORGÜL SK. SARIGÜL SK.
- 11.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAKIR MAHALLESİ TAMAMI İLYASLAR MAHALLESİ TAMAMI KARAKURT MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 11.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MERKEZFENDİ MAHALLESİ 3915-3917-3918-3916-3911-SOKAK
- 11.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MERKEZEFENDİ MAHALLESİ 3816-3820-3814-3813 SOKAKLAR VE CIVARI
- 11.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MERKEZEFENDİ MAHALLESİ 3920-3907-3911-3918-3907 SOKAKLAR VE CIVARI
- 11.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MERKEZEFENDİ MAHALLESİ İZMİR CADDESİ 3901-3906-3903 SOKAKLAR VE CIVARI
- 11.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AYNIALİ MAHALLESİ 3317-3318 SOKAKLAR VE CIVARI
- 11.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MERKEZEFENDİ MAHALLESİ MİMARSİNAN BULVARI
- 11.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEVFİKİYE MAHALLESİ 3811-3903-3804 SOKAKLAR VE CIVARI
- 12.11.2022 05:00 09:00 ARIZA ONARIM BAKIM KOCATEPE, BAYINDIRLIK, DİLŞİKAR, İSHAKÇELEBİ, ÇARŞI, SARUHAN, 1. ANAFARTALAR, ŞEHİTLER, ALAYBEY, GÖKTAŞLI UTKU MAHALLELERİ
- 12.11.2022 08:15 09:15 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI ATATÜRK MAHALLESİNDEKİ; ONUN PLAS, AZİM TAV, YILMAZ ÇETİN, ARAL TOPRAK ÖZEL TRAFOLARI.
- 12.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HACIHAMZA MAH. SELENDİ YOLU PARSAMAZ MEVKİ. ÇOMAK PETROL ÖZEL TR ALİ RIZA ÖNAL ÖZEL TR GÜLTEKİNLER PETROL ÖZEL TR T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA İNFAZ KURUMU ÖZEL TR T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA İNFAZ KURUMU ÖZEL TR2 DEMİRCİ AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU ÖZEL TR (TR-35/A)
- 12.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAHÇELER MAHALLESİ SINDIRGI YOLU
- 12.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MİTHATPAŞA MAHALLESİ VE ESKİ SALİHLİ YOLU
- 12.11.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM İSTASYONALTI MAHALLESİNDEKİ; KISMALI, BOSTANLI, CELALETTİN AŞKIN ÖZEL TRAFOLARI, TARIMSAL SULAMA ÖZEL TRAFOLARI, BESİ ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI.
- 12.11.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÇAMPINAR MAHALLESİNDEKİ; ARPALIK TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, HÜSEYİN CEBE, RECEP CEBE, YILMAZ TUNÇTAN, MUSTAFA AYDIN ÖZEL TRFAOLARI VE CİVARLARI.
- 12.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KÖMÜRCÜ VE MAHALLELERİ-PEKMEZCİ VE KOCAGEDİK MAH-HACIİBRAHİMLER-HANPAŞA-VE MAHALLELERİ-SARIDEDE-CEVİZLİDERE-MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ-BAZ İSTASYONLARI VE BÖLGEDE BULUNAN TAVUK KÜMESLERİ
- 12.11.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BARBAROS MAHALLESİ 4441, 4471, 4496, 4494, 4492, 4490, 4473, 4475, 4471 SOKAKLAR
- 12.11.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BARBAROS MAHALLESİ 4441, 4488, 4463, 4407, 4482, 4480, 4467, 4469, 4465, 4484 SOKAKLAR
- 12.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SAKARLI MAHALLESİ TAMAMI KUYUCAK MAHALLESİ TAMAMI SÖĞÜTALAN MAHALLESİ TAMAMI BADEMLİ MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 12.11.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI TURGUTALP MAHALLESİ BAYRAKTAR SK DR HÜSEYİN SK HACI YAMAK SK ILICA SK MERDİVEN SK ÇAĞRI SK MEVLANA SK ÖZTÜRK SK GÖL SK TÜRKER SK İNAY SK BAHAR SK KADI SK PARK SK PEHLİVAN SK VE CİVARLARI
- 12.11.2022 09:00 13:00 TESİS ÇALIŞMASI GÖKDERE MAHALLESİ
- 12.11.2022 09:00 13:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI ULUDERBENT MAHALLESİ
- 12.11.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM KAZIKLI MOLLAHMETLER YENİCE ÇIKRIKCI MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 12.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AHMETLİ İLÇESİ MERKEZİ, BAHÇECİK, HALİL KAHYA, DEREKÖY, ALAHIDIR, GÖKKAYA, KARAKÖY, SEYDİKÖY, ATAKÖY, KESTELLİ, DİBEKDERE MAHALLELERİ, SOLEADO GES, CALİSCO, AN GIDA, ANATOLİA TARIM, AHMETLİ RUH SAĞLIĞI VE DEVLET HASTANESİ, NİL EGE MADEN, ÇARŞAMBA GIDA ÖZEL TRAFOLARI, MASKİ İÇME SUYU TRAFOLARI, GSM BAZ İSTASYONU TRAFOLARI, BESİ ÇİFTLİKLERİ, TAVUK ÇİFTLİKLERİ, TRAFİK SİNYALİZASYON TESİSLERİ VE ÇEVRELERİ.
- 12.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇALTILI, CAFERBEY, CAFERBEY EVREN, CAFERBEY KÖSELER MAHALLELERİ KANIL MADENCİLİK, SERKAN BLOK, GÜNEŞ LOK, OBA MEŞRUBAT, ÖNALLAR KİREÇ, AKUYGUR TARIM, KALE BLOK, AYÇELİK BLOK, EFES BLOK, VOLKAN BLOK, SART BLOK, KARPUZCULAR TARIM, GÜVEN BLOK, ONUŞLAR TAVUK, MRT ŞEN, ERDAL ZOR SOĞUK HAVA DEPOSU, GÜRKAN BLOK, AKÇAKAYA KİREMİT, İLHANLAR GIDA, AKKA OKULLARI, DS HAZIR BETON, BAHÇEŞEHİR OKULLARI VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARINDA , TİCARETHANELER
- 12.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AHMETBEDEVİ MAHALLESİ 517-515-311-308-321-538 SOKAKLAR
- 12.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞEHİTLER MAHALLESİ 701-814-816-814-805-812-724-810 SOKAKLAR
- 12.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞEHİTLER MAHALLESİ 814-717-722-718 SOKAKLAR MEHMETÇİK CADDESİ