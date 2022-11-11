11 Kasım Bekarlar Günü mesajları: Dünya Bekarlar Günü nedir?

Dilimize 'Dünya Yalnızlar günü' olarak geçen 'Single's Day', Çin'de 90'lı yıllardan bu yana kutlanmaktadır. Bekarlar ve yalnız yaşayan insanlar için kutlanan bu gün, ülkede ticari anlamda da e-ticaret satışlarına katkı sağlamaktadır. Peki, yalnızlar günü ne zaman kutlanır ve ne zaman ortaya çıkmıştır? İte konuya dair tüm merak edilenler...

14 Şubat Sevgililer Günü'nün yaklaşması ile birlikte Dünya Yalnızlar Günü ile ilgili aramalar da arttı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nü yalnız geçirecek kimseler bekarlar gününün hangi tarihe denk geldiğini öğrenmek istiyor. Peki, Dünya Bekarlar Günü ne zaman? Bekarlar Günü ne zaman ortaya çıktı? Detaylar haberimizde...

DÜNYA BEKARLAR GÜNÜ NEDİR?

Bekarlar günü 1990'lı yıllarda Sevgililer Günü karşıtı olarak başlamış ve bekarların da kendi günlerini kutlayabilmesi için ortaya atılmıştı. Tarih de dört "yalnız 1'den oluşan 11/11 olarak belirlendi.

DÜNYA YANLIZLIK GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Çin'de 1990'lı yıllarda üniversite öğrencileri tarafından Sevgililer Günü'ne alternatif olarak başlayan 11 Kasım Bekarlar Günü, 2009 yılından bu yana alışveriş festivaline dönüşmüş durumda. Bekarların kendilerine hediye aldığı festivalin ilk yılında Alibaba'dan 8 milyon dolarlık online alışveriş yapılmıştı.

11 KASIM DÜNYA BEKARLAR GÜNÜ MESAJLARI