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11 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

11 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı

11 Kasım 2022 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Gündem Futbol

04:00 Katar 2022

04:25 Spor Toto Süper Lig Özetler

05:00 İleri Üçlü

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Dünya Kupası Magazin

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Katar 2022

09:40 Spor Toto Süper Lig Goller

09:50 Spor Toto 1. Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

10:50 Dünya Kupası Magazin

10:55 Spor Takvimi

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:25 Hollanda Eredivisie Özetler

13:45 Avrupa'dan Futbol

14:00 TBMM-TV

18:00 Spor Merkezi

19:50 Dünya Kupası Magazin

20:00 İhtimaller Kupası

21:00 Futbol Aklı

23:00 Aktüel Futbol

Kaynak: InterSinema.com / TV

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