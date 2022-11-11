11 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
11 Kasım 2022 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Gündem Futbol
04:00 Katar 2022
04:25 Spor Toto Süper Lig Özetler
05:00 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Dünya Kupası Magazin
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Katar 2022
09:40 Spor Toto Süper Lig Goller
09:50 Spor Toto 1. Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:50 Dünya Kupası Magazin
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 Hollanda Eredivisie Özetler
13:45 Avrupa'dan Futbol
14:00 TBMM-TV
18:00 Spor Merkezi
19:50 Dünya Kupası Magazin
20:00 İhtimaller Kupası
21:00 Futbol Aklı
23:00 Aktüel Futbol