11 Kasım 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
11 Kasım 2022 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Bein 1. Lig
01:30 Final
03:00 Kuralina Göre
03:30 İstatistik Bankası
04:00 B. Giresunspor - İstanbulspor
06:00 Gaziantep Fk - Y. Kayserispor
07:45 1. Lig Haftanın Golleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Samsunspor - Galatasaray
10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Beşiktaş - Erzurumspor
14:00 Haftanın Golleri
14:15 1. Lig Haftanın Golleri
14:30 Y. Kayserispor-a. Konyaspor
15:00 Beşiktaş - Fta Antalyaspor
15:45 1. Lig Haftanın Golleri
16:00 Galatasaray - Beşiktaş
17:45 Süper Lig'in Gol Krallari
18:00 Süper Lig Haftası
18:30 İstatistik Bankası
19:00 Gamer
20:00 Kaleci ve Golcü
21:00 Muhabir Masası
22:30 Beinspired
23:30 Süper Lig Haftası