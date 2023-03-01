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11 ilde okullar ne zaman açılacak? Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 1 Mart 2023 Çarşamba günü okulların açılacağı iller hangileri?

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11 ilde okullar ne zaman açılacak? Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 1 Mart 2023 Çarşamba günü okulların açılacağı iller hangileri?

Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından okullarda yarıyıl tatili uzatılmıştı. Deprem bölgesi haricindeki 71 ilde 20 Şubat itibarıyla yeni eğitim-öğretim dönemi başladı. Depremin büyük yıkıma neden olduğu 10 ilde ise okullar 3 kategoride açılacak. Peki, 11 ilde okullar ne zaman açılacak? Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 1 Mart 2023 Çarşamba günü okulların açılacağı iller hangileri?

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Bugün okullar tatil mi, var mı sorusu Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Osmaniye, Adana için sorgulanıyor. Peki, 1 Mart bugün okullar tatil mi, açılacak mı? merak ediliyor. Peki, 11 ilde okullar ne zaman açılacak? Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 1 Mart 2023 Çarşamba günü okulların açılacağı iller hangileri? İşte detaylar haberimizde...

DEPREM BÖLGESİNDEKİ İLLERDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Deprem bölgesindeki okullar şehirlere göre farklı tarihlerde açılacak. 3 kategoride tarih belirlendi.

Bakan Özer şu açıklamaları yaptı;

"10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız.

Birinci kategoride, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde 1 Mart itibariyle eğitime başlıyoruz.

Adana'da ise okullar 13 Mart'ta açılacak.

İkinci kategoride Gaziantep ve Osmaniye. Verilen arayı 13 Mart'a kadar uzatıyoruz.

Üçüncü kategoride ise; Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerimizde de 1 Mart tarihine kadar vermiş olduğumuz ertelemeyi 27 Mart tarihine kadar uzatıyoruz."

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