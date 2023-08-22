11 ilde elektrik ve gaz borçları siliniyor! Başvuru süresi uzatıldı

6 Şubat'ta meydana gelen ve Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 6 ay geçti. Korkunç felaketin izleri sarılırken, depremzedelerin elektrik ve gaz borçlarının silinmesi için çalışma başlatıldı. Başvuru süresi 1 Kasım'a kadar uzatıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde depremzedelerin elektrik ve gaz borçları silinecek. Konut ve iş yeri yıkılan, ağır ve orta hasarlı hale gelen, acil yıkılacak olan elektrik ve doğal gaz abonelerinin ödenmemiş tüketim bedelleri borçlarının silinmesine ilişkin süre uzatıldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, konut ve iş yeri yıkılan, ağır ve orta hasarlı hale gelen, acil yıkılacak olan elektrik ve doğal gaz abonelerinin ödenmemiş tüketim bedelleri borçlarının silinmesi için başvuru süresi 1 Kasım'a kadar uzatıldı.

Buna göre, şirketler ilgili tüketicilere ilişkin başvurularını defaten veya ayrı ayrı yapabilecek. Ancak ilgili şirketin terkin kapsamındaki tüm tüketicileri için yapacağı başvuru süresi, hasar durumuna karşı itiraz edilmiş veya yargı yoluna başvurulmuş olanlar hariç olmak üzere 1 Kasım'a kadar tamamlanacak. Söz konusu süre, 25 Mayıs'ta yayımlanan Resmi Gazete'de 90 gün olarak açıklanmıştı.

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6 MİLYAR 275 MİLYON LİRA KİRA YARDIMI YAPILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 197 günün geçtiğini belirterek şunları kaydetmişti:

"Ağustos ayında 137 bin 314 ev sahibi ailemize 760 milyon 388 bin lira, 160 bin 629 kiracı ailemize 498 milyon 651 bin lira olmak üzere toplam 297 bin 943 ailemize 1 milyar 259 milyon 39 bin lira kira yardımı ödemesi yapıldı. 5 ayda ise toplam 6 milyar 275 milyon 696 bin lira kira yardımı ödemesi gerçekleştirildi. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında biz biriz, beraberiz."