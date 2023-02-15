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11. il hangisi? Deprem bölgesine hangi il dahil edildi?

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11. il hangisi? Deprem bölgesine hangi il dahil edildi?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisin MYK toplantısının ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Afet bölgesine 1 ilin daha dahil edildiğini belirtti Peki, 11. il hangisi? Deprem bölgesine hangi il dahil edildi?

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla afet bölgesinin 11 ile çıkarıldığını söyledi. Peki, 11. il hangisi? Deprem bölgesine hangi il dahil edildi?

DEPREM BÖLGESİNE HANGİ İL DAHİL EDİLDİ?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla afet bölgesinin 11 ile çıkarıldığını söyledi. Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ, depremden etkilenmesi bakımından 11'inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Elazığ Deprem Gündem Haberler

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