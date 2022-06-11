11 Haziran 2022 Trt1 Yayın Akışı - Haberler

11 Haziran 2022 Trt1 Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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11 Haziran 2022 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
02:25 Kasaba Doktoru
04:50 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
05:45 Ailenin Yeni Üyesi
06:55 Kalk Gidelim
10:15 Kayıp Teknenin İzinde
12:30 Kasaba Doktoru
15:45 Kasaba Doktoru
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
21:45 Lüksemburg - Türkiye
23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
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