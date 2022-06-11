11 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

11 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı
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11 Haziran 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Futbol Gecesi
04:00 Spor Artı
05:00 2021-2022 Sezonu Derleme
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü Transfer
08:55 Spor Takvimi
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 2021-2022 Sezonu Derleme
09:55 Spor Takvimi
10:00 Yüz Yüze Futbol
11:00 Okçuluk Avrupa Şampiyonası
13:00 Spor Bülteni
13:40 Dünya Superbike Şampiyonası
14:30 Spor Bülteni
15:45 Spor Bülteni
16:15 Dünya Superbike Şampiyonası
17:00 Gündem Futbol
18:30 Play-off Özel
18:55 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko
21:00 Play-off Özel
21:15 Milli Maç Özel
21:45 Gündem Futbol
22:30 Milli Maç Özel Devre Arası
22:45 Gündem Futbol
23:45 Milli Maç Özel