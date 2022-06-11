11 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

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11 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı

InterSinema.com - TV
 - Güncelleme:
11 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı

11 Haziran 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Futbol Gecesi

04:00 Spor Artı

05:00 2021-2022 Sezonu Derleme

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İleri Üçlü Transfer

08:55 Spor Takvimi

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 2021-2022 Sezonu Derleme

09:55 Spor Takvimi

10:00 Yüz Yüze Futbol

11:00 Okçuluk Avrupa Şampiyonası

13:00 Spor Bülteni

13:40 Dünya Superbike Şampiyonası

14:30 Spor Bülteni

15:45 Spor Bülteni

16:15 Dünya Superbike Şampiyonası

17:00 Gündem Futbol

18:30 Play-off Özel

18:55 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

21:00 Play-off Özel

21:15 Milli Maç Özel

21:45 Gündem Futbol

22:30 Milli Maç Özel Devre Arası

22:45 Gündem Futbol

23:45 Milli Maç Özel

InterSinema.com / TV

Orhan Ayhan Futbol Trt TV Haberler

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