11 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

11 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı 11 Haziran 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 Futbol Gecesi 04:00 Spor Artı 05:00 2021-2022 Sezonu Derleme 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İleri Üçlü Transfer 08:55 Spor Takvimi 09:00 Orhan Ayhan'la 09:30 2021-2022 Sezonu Derleme 09:55 Spor Takvimi 10:00 Yüz Yüze Futbol 11:00 Okçuluk Avrupa Şampiyonası 13:00 Spor Bülteni 13:40 Dünya Superbike Şampiyonası 14:30 Spor Bülteni 15:45 Spor Bülteni 16:15 Dünya Superbike Şampiyonası 17:00 Gündem Futbol 18:30 Play-off Özel 18:55 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko 21:00 Play-off Özel 21:15 Milli Maç Özel 21:45 Gündem Futbol 22:30 Milli Maç Özel Devre Arası 22:45 Gündem Futbol 23:45 Milli Maç Özel InterSinema.com / TV Orhan Ayhan Futbol Trt TV Haberler

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