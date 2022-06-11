11 Haziran 2022 Kanal d Yayın Akışı - Haberler

11 Haziran 2022 Kanal d Yayın Akışı 11 Haziran 2022 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var? Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:15 Afara 00:30 Seversin 02:45 Arda ile Omuz Omuza 03:30 Gelinim Mutfakta 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Cumartesi 13:00 Arda'nın Mutfağı 14:00 Camdaki Kız 16:15 Üç Kız Kardeş 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Şarkılar Bizi Söyler InterSinema.com / TV TV Haberler

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