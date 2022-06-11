11 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Haberler

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11 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

InterSinema.com - TV
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11 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

11 Haziran 2022 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Beşiktaş - Galatasaray

02:00 Fta Antalyaspor - M.başakşehir

03:45 Süper Lig Haftanın Golleri

04:00 Dg Sivasspor - A. Demirspor

06:00 İH Konyaspor

07:45 Süper Lig Haftanın Golleri

08:00 Göztepe - Trabzonspor

10:00 Sezonun Golleri

11:00 Süper Lig Gol Kralı

11:15 Süper Lig Asist Kralı

11:30 Süper Lig Haftanın Golleri

11:45 1. Lig Haftanın Golleri

12:00 Beşiktaş - Adanaspor

13:00 Sporun Mabetleri

13:30 Sezonun Golleri

14:00 Fenerbahçe - A. Alanyaspor

16:00 Trabzonspor - Eskişehirspor

17:30 Sezonun Golleri

18:00 Beşiktaş - Galatasaray

20:00 Sporun Mabetleri

21:00 Spor Turu

22:30 Fenerbahçe - Samsunspor

23:45 1 Yıldız 10 Gol

InterSinema.com / TV

Antalyaspor Galatasaray Beşiktaş TV Haberler

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