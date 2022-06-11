11 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Haberler

11 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 11 Haziran 2022 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Beşiktaş - Galatasaray 02:00 Fta Antalyaspor - M.başakşehir 03:45 Süper Lig Haftanın Golleri 04:00 Dg Sivasspor - A. Demirspor 06:00 İH Konyaspor 07:45 Süper Lig Haftanın Golleri 08:00 Göztepe - Trabzonspor 10:00 Sezonun Golleri 11:00 Süper Lig Gol Kralı 11:15 Süper Lig Asist Kralı 11:30 Süper Lig Haftanın Golleri 11:45 1. Lig Haftanın Golleri 12:00 Beşiktaş - Adanaspor 13:00 Sporun Mabetleri 13:30 Sezonun Golleri 14:00 Fenerbahçe - A. Alanyaspor 16:00 Trabzonspor - Eskişehirspor 17:30 Sezonun Golleri 18:00 Beşiktaş - Galatasaray 20:00 Sporun Mabetleri 21:00 Spor Turu 22:30 Fenerbahçe - Samsunspor 23:45 1 Yıldız 10 Gol InterSinema.com / TV Antalyaspor Galatasaray Beşiktaş TV Haberler

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