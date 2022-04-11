(11. Gece Namazı) Ramazan ayının 11. gecesi teravihten sonra kılınacak olan namaz ve tarifi nedir? Ramazan'ın 11. gecesi namazı ve kılınışı!

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar teravih namazından sonra kılınabilecek nafile namazlar nelerdir merak ediyor. Sizlere 11. gece nafile namazını ve tarifini paylaşacağız. Peki, Ramazan ayının 11. gecesi teravih ve vitirden sonra hangi namaz kılınır? Ramazan'ın on birinci gecesi teravihten sonra kılınacak olan namaz hangisidir?

BUGÜN RAMAZAN AYININ KAÇINCI GECESİ?

Bugün 11 Nisan Pazartesi'yi 12 Nisan Salı'ya bağlayan gece Ramazan ayının 11. gecesidir. 11. gece namazı ve tarifi aşağıda verilmiştir.

RAMAZAN AYININ 11. GECESİ NAMAZI (TERAVİHTEN SONRA KILINACAK NAMAZ)

- Her rekatta Fatiha Suresi'nden sonra 7 kere Kadir, 11 kere İhlas ve 2 kere de Felak ve Nas sureleri okuyarak 6 rekat kılan, namaz bitince de 75 kere istiğfar edip ardından 75 kere salat-u selam getiren ve 75 kere de "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh" zikri okuyan kişinin günahları affedilir ve bin fakiri doyurmuş kadar sevâba nâil olur.

(Kaynak : Eyyub ibnü' Abdillah, Fezailüş-şühur, Süleymaniye Kütüphanesi, Reşid Efendi)

Nafile Namazın Kısaca Tarifi:

Namaz 6 rekat olacak. Okunacaklar şöyle:

1. rekatta : 1 Fatiha + 7 Kadir + 11 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

2. rekatta : 1 Fatiha + 7 Kadir + 11 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

3. rekatta : 1 Fatiha + 7 Kadir + 11 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

4. rekatta : 1 Fatiha + 7 Kadir + 11 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

5. rekatta : 1 Fatiha + 7 Kadir + 11 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

6. rekatta : 1 Fatiha + 7 Kadir + 11 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

Namazdan sonra 75 kere istiğfar, 75 kere salatu selam, 75 kere de "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh" zikirleri okunur.

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