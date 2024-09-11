11 Eylül TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?
11 Eylül tarihli TV yayın akışı merak ediliyor. 11 Eylül TV yayın akışı açıklandı. ATV, Kanal D, Star ve Show TV'de bu akşam hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağı araştırılıyor. Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte detaylar...
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 11 Eylül yayın akışı Bugün hangi diziler var? 11 Eylül Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. Peki, Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? İşte detaylar...
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Eylül Salı Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09.20 - Kasaba Doktoru
12.35 - Lingo Türkiye
14.00 - Seksenler
15.15 - Gönül Dağı
19.00 - Ana Haber
19.55 - İddiaların Aksine
20.00 - Koca Bebek Joe
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 - Sen Anlat Karadeniz
13.00 - ATV Gün Ortası
14.00 - Görevimiz Tatil
16.00 - Kardeşlerim
19.00 - ATV Ana Haber
20.00 - Alan
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Magazin D Yaz
12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
13.00 - İnci Taneleri
16:00 - Arka Sokaklar
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Durdurulamaz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 - Bu Sabah
10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Rüyanda Görürsün
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 - Ada Masalı
11:00 - Dolunay
13:30 - Yüksek Sosyete
16:15 - Erkenci Kuş
19:00 - Star Haber
20:00 - Sev Kardeşim
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 - Tuzak
08:00 - Türkiye'nin Doktorları
09:00 - Gençlik Rüzgarı
10:00 - Gazete Magazin
14:15 - MasterChef Türkiye
16:30 - Çarkıfelek
20:00 - MasterChef Türkiye