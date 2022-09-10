11 Eylül saldırılarında kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı?

11 Eylül saldırıları, Amerika Birleşik Devletleri'nde New York, Washington ve Pennsylvania olmak üzere üç farklı noktaya kaçırılan 4 uçakla yapılan terör saldırısıdır. Bunlarla birlikte dünya düzeni değişti, Irak'ta karışıklık arttı, binlerce insan hayatını kaybetti ve İslamafobi ilerledi. Peki, 11 Eylül saldırısında kaç kişi öldü?

11 Eylül saldırısında kaç kişi öldü? 11 Eylül saldırıları, Amerika Birleşik Devletleri'nde New York, Washington ve Pennsylvania olmak üzere üç farklı noktaya kaçırılan 4 uçakla yapılan terör saldırısıdır. Bunlarla birlikte dünya düzeni değişti, Irak'ta karışıklık arttı, binlerce insan hayatını kaybetti ve İslamafobi ilerledi. Peki, 11 Eylül saldırısında kaç kişi öldü? İşte detaylar...

11 EYLÜL SALDIRISINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

11 Eylül saldırılarında 2.966 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 25 bin kişi yaralandı.

11 EYLÜL SALDIRISINI KİM YAPTI?

2001 yılında gerçekleştirilen saldırı sonrası dünya düzeni baştan sona değişti. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı 4 farklı saldırıyı kimin yaptığı ise olayın hemen ardından öğrenildi. Saldırıları El Kaide terör örgütünün lideri Usame Bin Ladin üstlendi. El Kaide lideri Usame bin Ladin, Obama'nın başkanlığının birinci döneminde ele geçirildi ve öldürüldü.

11 EYLÜL SALDIRISI NEDİR, NE ZAMAN OLDU?

El-Kaide'ye bağlı eylemciler tarafından kaçırılan uçakların 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iki farklı hedefe intihar saldırısı düzenlemesiyle gerçekleşen koordineli dört saldırıdır. ABD, tarihinin en büyük terör saldırısı olarak kabul edilen 11 Eylül saldırıları, dünyanın seyrini değiştirdi.

ABD ekonomisinin uğradığı maddi zarar 120 milyar doların üzerinde hesaplanırken saldırıların New York şehrinde ve altyapısında yarattığı maddi hasar ise 60 milyar dolardan fazla. 11 Eylül saldırıları, dünyada güvenlik politikaları ve diplomasi alanında birçok değişikliği de beraberinde getirdi. Bu nedenle birçok kişi tarafından "dünyanın değiştiği gün" olarak ifade edilir.

11 EYLÜL 2001 SALDIRILARININ ETKİLERİ

Afganistan'ın işgalinin ardından Bush yönetimi, 20 Mart 2003'te Irak'ta kimyasal silah bulunduğu gerekçesiyle ''önleyici savaş'' (preventive war) adı altında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı olmadan Irak'ı işgal etti ve Saddam Hüseyin'i devirerek idam etti.

ABD'nin Irak'ı işgalinin ardından mezhep savaşlarıyla binlerce insan hayatını kaybetti. Ülke içinde etnik gerilimler arttı.

Ülkede 2005 yılında Kürtlere "Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi" adı altında yönetim şekli tanındı.

Milyarlarca dolara mal olan Irak'ın işgali aynı zamanda terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasına ortam sağladı. DEAŞ'ın ortaya çıkması sonrası ise Irak halkına yönelik savaş suçları işlenmeye başladı.

11 Eylül terör saldırıların ardından başlayan ''yeni dünya düzeni'' terörle mücadelede yeni güvenlik stratejilerini de beraberinde getirdi.