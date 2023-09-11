İBB'den 11 Eylül Pazartesi günü milyonlarca öğrenci ve çalışan için güzel bir haber var. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar, pazartesi günü derslere başlayacak. Bu nedenle, eğitim alanlarına ulaşım sağlayacak öğrenciler ve veliler, İstanbul'da yoğun bir şekilde metro, metrobüs, tramvay ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarını kullanacaklar. Peki, 11 EYLÜL METRO ÜCRETSİZ Mİ? 11 Eylül Metrobüs, Marmaray, Tramvay, Otobüs, Minibüs, yollar ve köprüler ücretsiz olacak mı? İşte detaylar…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), okulların açılmasının ardından trafikte oluşabilecek yoğunluğu hafifletmek amacıyla önemli bir adım atmaya karar verdi. 11 Eylül Pazartesi günü, 06.00-14.00 saatleri arasında İBB'ye bağlı tüm toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Bu kapsamda, otobüsler, metrobüsler, tramvaylar, vapur ve Marmaray gibi İstanbul'un farklı ulaşım seçenekleri, İstanbullulara ücretsiz hizmet sunacak. Bu adımın, özellikle trafik sıkışıklığını azaltmak ve toplu taşıma kullanımını teşvik etmek amacıyla atıldığını belirtmek gerekir. Peki, 11 EYLÜL METRO ÜCRETSİZ Mİ? 11 Eylül Metrobüs, Marmaray, Tramvay, Otobüs, Minibüs, yollar ve köprüler ücretsiz olacak mı? İşte detaylar…

11 EYLÜL METRO ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) okulların açılacağı 11 Eylül Pazartesi günü için hazırlıklarını tamamladı. İBB birim sorumluları, Ulaşım Yönetim Merkezi ve Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) 3 gün boyunca nöbet tutacak. İstanbul trafiği kent içi kameralardan anlık takip edilecek. Pazartesi 06.00-14.00 saatleri arasında İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

İstanbul genelinde 11 Eylül Pazartesi günü 4 bin 205 okulda, 2 milyon 496 bin 598 öğrenci ve 126 bin 654 öğretmen ders başı yapacak. Okulların açılması ile birlikte 16 bin okul servisi trafiğe çıkarken bu servislerde yaklaşık 300 bin öğrenci taşınacak.

İşte 11 Eylül bugün ücretsiz olan toplu taşıma araçları:

Metro

Tramvay

Banliyö treni

Füniküler

Metrobüs

Otobüs sistemi

Deniz ulaşımı

Teleferik

Bugün sadece İBB'ye bağlı araçlar saat 14.00'e kadar ücretsiz olacaktır. Marmaray gibi T.C. Ulaştırma ve Altyapı bakanlığına bağlı olan araçlar ücretsiz olmayacaktır.

İSTANBUL TRAFİĞİNE YAKIN TAKİP

İBB ve ilgili eğitim kurumları, AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) ve UYM'de (Ulaşım Yönetim Merkezi) 11 Eylül pazartesi sabah saat 06: 00 itibari ile toplanarak 3 gün boyunca nöbet tutacak. Kent içi kameralarından İstanbul trafiği izlenecek, tıkanan arterler ilgili durum birimlere bildirilip anında müdahale edilecek.

Trafik Müdürlüğü'ne bağlı Mobil EDS araçları ile Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü denetim ekipleri, sivil trafik ve zabıta ekipleri koordineli olarak denetimlerde bulunacak.

ÖĞRENCİLERE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLECEK

2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi'nde 'Trafik Eğitim Parkları'nda öğrencilere bilgilendirme faaliyetleri yapılacak. Trafik Şube Müdürlüğü çocukların trafik farkındalığını arttırmak için okul çevrelerindeki trafik ışıklarında artık çocuk sesi kullanılacak. Sürdürülebilir Kentsel Hareket Planı çerçevesinde yaya trafiğini ön plana koyan İBB yaya butonlarında yeni seslendirmeleri çocuklara özel hazırladı.

OKULLARA BİSİKLET PARK YERİ YAPILDI

Ayrıca Ulaşım Planlama Müdürlüğü tarafından Sürdürülebilir Kentsel Hareket Planı çerçevesinde 30 okulda 217 bisiklet park demiri uygulaması yapıldı.