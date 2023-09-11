2023 - 2024 Eğitim - Öğretim yılı 11 Eylül Pazartesi günü çalacak ilk ders ziliyle başlayacak. İstanbul'daki 6 bin 862 okulda 2 milyon 922 bin 96 öğrenci ve 181 bin 831 öğretmen 104 bin 745 derslikte ilk zille birlikte ders başı yapacak. Peki, 11 Eylül İETT ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma saat kaça kadar ücretsiz?

Öğrenciler bu yıl da sınıflara geldiğinde, ders kitaplarını sıralarında hazır bulacak. İstanbul'daki öğrencilere dağıtılmak üzere hazırlanan 25 milyon 243 bin 334 kitabın okullara dağıtımı tamamlandı. Merak edilenler arasında ise 11 Eylül İETT ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma saat kaça kadar ücretsiz? soruları yer aldı.

11 EYLÜL İETT ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) okulların açılacağı 11 Eylül Pazartesi günü için hazırlıklarını tamamladı. İBB birim sorumluları, Ulaşım Yönetim Merkezi ve Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) 3 gün boyunca nöbet tutacak. İstanbul trafiği kent içi kameralardan anlık takip edilecek. Pazartesi 06.00-14.00 saatleri arasında İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

İstanbul genelinde 11 Eylül Pazartesi günü 4 bin 205 okulda, 2 milyon 496 bin 598 öğrenci ve 126 bin 654 öğretmen ders başı yapacak. Okulların açılması ile birlikte 16 bin okul servisi trafiğe çıkarken bu servislerde yaklaşık 300 bin öğrenci taşınacak.

PAZARTESİ GÜNÜ ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

İBB de okulların açılması dolayısıyla alın tedbirleri yazılı bir açıklamayla duyurdu. Buna göre, okulların açıldığı gün İstanbul'da 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları (bilet entegrasyona dahil olanlar) ücretsiz olurken, İSPARK da okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz hizmet verecek.

İSTANBUL METRO, METROBÜS, TRAMVAY, OTOBÜS BEDAVA MI?

İETT, okulların açılmasından itibaren her gün bin 636 ek sefer yapacak. 130 binden fazla yolcu bu seferlerle toplu taşımaya yönlendirilmiş olurken, 109 bin aracın bu tedbirlerle trafikten çekilmesi hedefleniyor. Metro İstanbul da 375 ilave sefer planlıyor. Bu seferlerle 415 bin yolcunun toplu taşımaya yönelmesi bekleniyor. Böylelikle 380 bin aracın İstanbul trafiğine çıkmaması bekleniyor.

Ayrıca okulların açılmasıyla birlikte ilk 2 gün okul servis araçları, arabalı vapurlardan öncelikli olarak yararlanacak. İDO'nun Sirkeci-Harem hattındaki yaya yolcular ücretsiz seyahat edecek. Şehir Hatları da ek vapur seferleri düzenleyecek.

İSTANBUL TRAFİĞİNE YAKIN TAKİP

İBB ve ilgili eğitim kurumları, AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) ve UYM'de (Ulaşım Yönetim Merkezi) 11 Eylül pazartesi sabah saat 06: 00 itibari ile toplanarak 3 gün boyunca nöbet tutacak. Kent içi kameralarından İstanbul trafiği izlenecek, tıkanan arterler ilgili durum birimlere bildirilip anında müdahale edilecek.

Trafik Müdürlüğü'ne bağlı Mobil EDS araçları ile Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü denetim ekipleri, sivil trafik ve zabıta ekipleri koordineli olarak denetimlerde bulunacak.

ÖĞRENCİLERE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLECEK

2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi'nde 'Trafik Eğitim Parkları'nda öğrencilere bilgilendirme faaliyetleri yapılacak. Trafik Şube Müdürlüğü çocukların trafik farkındalığını arttırmak için okul çevrelerindeki trafik ışıklarında artık çocuk sesi kullanılacak. Sürdürülebilir Kentsel Hareket Planı çerçevesinde yaya trafiğini ön plana koyan İBB yaya butonlarında yeni seslendirmeleri çocuklara özel hazırladı.

OKULLARA BİSİKLET PARK YERİ YAPILDI

Ayrıca Ulaşım Planlama Müdürlüğü tarafından Sürdürülebilir Kentsel Hareket Planı çerçevesinde 30 okulda 217 bisiklet park demiri uygulaması yapıldı.