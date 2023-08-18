Yaz tatili başladı ve öğrenciler 3 ay sürecek olan yaz tatillerini değerlendiriyor. Öte yandan Millî Eğitim Bakanlığı 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılına takviminde yer verdi. Peki, 11 Eylül'e kaç gün kaldı? 11 Eylül okulların açılmasına kaç gün, kaç hafta var?

Milyonlarca öğrencinin ders başı yapacağı tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı takviminde yeni dönemde uygulanacak eğitim öğretim planı belli oldu. 11 Eylül'de başlayacak olan yeni dönem nedeniyle öğrenciler internet üzerinde kalan günleri hesaplamakta. Peki, Peki, 11 Eylül'e kaç gün kaldı? 11 Eylül okulların açılmasına kaç gün, kaç hafta var?

11 EYLÜL'E KAÇ GÜN KALDI?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 11 Eylül'de yeni eğitim öğretim dönemi başlayacak. 11 Eylül tarihine bugün itibariyle 24 gün var. 24 gün sonra yeni eğitim-öğretim dönemi başlayacak. İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2023'te başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Okulların 1. Dönemi 11 Eylül 2023'te başlayacak, ilk dönem ara tatili ise 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl tatili tarihleri ise 22 Ocak – 2 Şubat arasında olacak. 5 Şubat'ta yeniden ders zili çalacak ve ikinci dönem başlayacak. İkinci dönemin ara tatili ise 8-12 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 14 Haziran 2023 günü ise karneler alınacak ve yaz tatili başlayacak. MEB'den yapılan açıklamada ayrıca "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak. Yeni dönemde, okullarımızda sağlıkla buluşmak üzere" denildi.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2023 yılı için okullar 11 Eylül tarihinde açılacak. Buna göre 26 gün sonra yaz tatili bitiyor. 11 Eylül tarihinde yaz tatili bitecek ve okullar açılacak. Böylece 2023 - 2024 eğitim öğretim dönemi başlamış olacak.