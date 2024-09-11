11 EYLÜL BUGÜN HAVA NASIL? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin iç ve batı kesimleri ile kuzeydoğusunun genel olarak parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Eskişehir, Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Peki, Bugün hava nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? işte detaylar...

11 EYLÜL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun iç ve batı kesimleri ile kuzeydoğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Eskişehir, Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Yağışların özellikle Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli, İzmir ve Manisa çevrelerinde ise yerel olarak çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde, yağışların etkili olabileceği ve ani su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunuluyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31°C

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29°C

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. 29°C

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34 °C

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. 29°C

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 33°C

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 30 °C

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 27°C

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37°C