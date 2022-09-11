11 Eylül 2022 Star Yayın Akışı TV Haberleri 11 Eylül 2022 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var? Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 01:00 Tünel 03:00 Aramızda Kalsın 05:00 Kiralık Aşk 07:00 İki Aile 08:00 Çizgi Film Kuşağı 09:30 Kiralık Aşk 11:00 Tülin Şahin ile Moda 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 14:00 Duy Beni 18:45 Star Haber 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 23:30 Duy Beni Kaynak: InterSinema.com / TV Duy Beni Star TV Haberler

Haberler ›› TV ›› 11 Eylül 2022 Star Yayın Akışı - Haberler

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.