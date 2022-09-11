11 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 11 Eylül 2022 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Kaleci ve Golcü 01:00 Muhabir Masası 02:30 Gamer 03:30 Kuralina Göre 04:00 Fta Antalyaspor - Kasimpaşa 06:00 M.başakşehir - C.alanyaspor 07:45 1. Lig Haftanın Golleri 08:00 Süper Lig Maç Özetleri 09:00 Bursaspor - Beşiktaş 10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri 11:00 Bein Manşet 12:30 Kocaelispor - Fenerbahçe 14:00 Y.kayserispor-fta Antalyaspor 14:30 Beşiktaş - M. Başakşehir 15:00 Kasimpaşa - Galatasaray 15:45 1. Lig Haftanın Golleri 16:00 Fenerbahçe - Y. Kayserispor 17:45 Süper Lig'in Gol Krallari 18:00 Süper Lig Haftası 18:30 İstatistik Bankası 19:00 Kuralina Göre 19:30 Sporun Mabetleri 20:00 Süper Hikayem 21:00 Santra 22:30 Süper Lig Haftası 23:00 İstatistik Bankası 23:30 Süper Lig Haftanın Golleri 23:45 1. Lig Haftanın Golleri Kaynak: InterSinema.com / TV Antalyaspor Fenerbahçe Beşiktaş TV Haberler

Haberler ›› TV ›› 11 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Haberler

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.