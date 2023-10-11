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11 Ekim Resmi Gazete Atama Kararları: Bugünün kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!

11 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararları ve yeni düzenlemeler merak konusu oldu. Yasama, Yürütme ve İdare, Yargı bölümleri ile ilgili gelişmeler, atamalar listesi ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer aldı. Kaymakam atamaları ve 2724 sayılı Resmi Gazete kararnamesi ile ilgili yeni düzenlemeler de duyuruldu. Detaylar ve kararların PDF halleri, Resmi Gazete'den görüntülenebilir.