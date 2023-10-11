11 Ekim Resmi Gazete Atama Kararları: Bugünün kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!
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11 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararları ve yeni düzenlemeler merak konusu oldu. Yasama, Yürütme ve İdare, Yargı bölümleri ile ilgili gelişmeler, atamalar listesi ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer aldı. Kaymakam atamaları ve 2724 sayılı Resmi Gazete kararnamesi ile ilgili yeni düzenlemeler de duyuruldu. Detaylar ve kararların PDF halleri, Resmi Gazete'den görüntülenebilir.
Resmi Gazete 11 Ekim atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 11 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 11 Ekim 2023 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Resmi Gazete kaymakam atamaları 2023! Resmî Gazete bugünün kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete kaymakam kararnamesi fiyatlarında yeni düzenleme! Detaylar haberimizdedir…
RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? 11 EKİM ÇARŞAMBA CUMHURBAŞKANI KARARLARI!
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Ankara Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Ankara Üniversitesi Dopingle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞ
–– Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:?2023/8)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 22/6/2023 Tarihli ve E:?2020/79, K: 2023/113 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 8/6/2023 Tarihli ve 2019/29020 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 8/6/2023 Tarihli ve 2019/38575 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/6/2023 Tarihli ve 2020/22907 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri