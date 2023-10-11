MasterChef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 11 Ekim dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, MasterChef 11 Ekim Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kimler kazandı? İşte detaylar...

11 Ekim MasterChef takım oyununu ve dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? MasterChef bugün kazan

Masterchef haftanın son dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? MasterChef mavi takım mı kazandı? MasterChef kırmızı takım mı kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.

MASTERCHEF BU HAFTANIN KADROLARI

Mavi Takım: Hasan (K), Tahsin, Eren, Sergen, Dilara, Azize, Tanya, Cemre, Batuhan

Kırmızı Takım: Kıvanç (K), Tolga, Barbaros, Metin, Ayaz, Esra, Barış, Alican, Kerem

MASTERCHEF 3. VE 4.ELEME ADAYI KİM

15. Hafta

1.eleme adayı: Tahsin

2. eleme adayı: Sergen

3.eleme adayı : Açıklanmadı

4. eleme adayı : Açıklanmadı

11 Ekim MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU VE DOKUNUMAZLIK HANGİ TAKIM KAZANDI?

11 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi.

MASTERCHEF GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef All Star'da veda eden isim Eda oldu.

Eda" Çok stres yaptım. Kendi elimle kendimi eledim. Çok yorulmuştum. Kendi senemde 10 hafta yarışmada kalmıştım. Bu sene ise 12 hafta vermiştim kendime. 13. haftayı gördüm. Mental olarak gerçekten iyi değildim." dedi.

11 Ekim MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

11 Ekim MasterChef takım oyunu ve dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi.