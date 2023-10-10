Sağanak yağışların devam ettiği bu günlerde kullanıcılar özellikle sabah saatlerinde "Yarın hava durumu ne, kaç derece, yağmur var mı?" Sorularına yanıt arıyorlar. Peki, 11 Ekim hava durumu nasıl? İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Hava durumu yarın nasıl olacak, yağmur var mı? İşte detaylar…

11 EKİM HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Hava durumu yarın nasıl olacak, yağmur var mı?

Bu günlerde havaların sık sık değişmesi nedeniyle kullanıcılar, özellikle sabah saatlerinde "Yarın hava nasıl olacak, kaç derece olacak, yağmur yağacak mı?" gibi soruların yanıtlarını arıyorlar. 11 Ekim hava durumu nasıl? İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Hava durumu yarın nasıl olacak, yağmur var mı? Büyük şehirler için haftalık hava tahminlerine dair detaylar ise şu şekilde…

11 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İSTANBUL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, İstanbul için 5 günlük hava tahmini aşağıdaki gibidir:

- Bugün, İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık yaklaşık 21 derece olacak.

- Yarın, İstanbul'da hava hafif yağmurlu olacak, aralıklı güneşli saatler de gözlemlenecek ve sıcaklık yaklaşık 20 derece olacak.

- 12 Ekim 2023 Perşembe günü, İstanbul'da hava az bulutlu olacak ve sıcaklık 24 derece olacak.

- 13 Ekim 2023 Cuma günü, İstanbul'da hava az bulutlu olacak ve sıcaklık 23 derece olacak.

- 14 Ekim 2023 Cumartesi günü, İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 24 derece olacak.

11 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İZMİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini şu şekildedir:

- Bugün İzmir'de hava açık ve güneşli olacak, sıcaklık 27 derece olacak.

- Yarın, İzmir'de hava yine açık ve güneşli olacak, sıcaklık 26 derece olacak.

- 12 Ekim 2023 Perşembe günü, İzmir'de hava az bulutlu olacak ve sıcaklık 26 derece olacak.

- 13 Ekim 2023 Cuma günü, İzmir'de hava yine az bulutlu olacak, sıcaklık 27 derece olacak.

- 14 Ekim 2023 Cumartesi günü, İzmir'de hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 27 derece olacak.

11 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ANKARA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bildirdiğine göre, Ankara için önümüzdeki 5 gün için hava durumu tahminleri şu şekildedir:

- Bugün Ankara'da hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık yaklaşık 19 derece olacak.

- Yarın, Ankara'da hava az bulutlu olacak ve sıcaklık yaklaşık 20 derece olacak.

- 12 Ekim 2023 Perşembe günü, Ankara'da hava az bulutlu olacak ve sıcaklık 20 derece olacak.

- 13 Ekim 2023 Cuma günü, Ankara'da hava açık ve güneşli olacak ve sıcaklık 22 derece olacak.

- 14 Ekim 2023 Cumartesi günü, Ankara'da hava az bulutlu olacak ve sıcaklık 23 derece olacak.

11 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HATAY

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Hatay için önümüzdeki 5 gün için hava durumu tahminleri şu şekildedir:

- Bugün Hatay'da hava hafif yağmurlu olacak, aralıklı güneşli saatler de bekleniyor, sıcaklık yaklaşık 28 derece olacak.

- Yarın, Hatay'da hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 30 derece olacak.

- 12 Ekim 2023 Perşembe günü, Hatay'da hava az bulutlu olacak ve sıcaklık 31 derece olacak.

- 13 Ekim 2023 Cuma günü, Hatay'da hava yine az bulutlu olacak ve sıcaklık 30 derece olacak.

- 14 Ekim 2023 Cumartesi günü, Hatay'da hava gök gürültülü sağanak yağışlı olacak ve sıcaklık 31 derece olacak.

11 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ADANA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Adana için önümüzdeki 5 gün için hava durumu tahminleri şu şekildedir:

- Bugün Adana'da hava hafif yağmurlu olacak, aralıklı güneşli saatler de bekleniyor, sıcaklık yaklaşık 30 derece olacak.

- Yarın, Adana'da hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 33 derece olacak.

- 12 Ekim 2023 Perşembe günü, Adana'da hava az bulutlu olacak ve sıcaklık 33 derece olacak.

- 13 Ekim 2023 Cuma günü, Adana'da hava yine az bulutlu olacak ve sıcaklık 33 derece olacak.

- 14 Ekim 2023 Cumartesi günü, Adana'da hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 32 derece olacak.

11 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ANTALYA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Antalya için önümüzdeki 5 gün için hava durumu tahminleri şu şekildedir:

- Bugün Antalya'da hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 29 derece olacak.

- Yarın, Antalya'da hava yine parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 29 derece olacak.

- 12 Ekim 2023 Perşembe günü, Antalya'da hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 29 derece olacak.

- 13 Ekim 2023 Cuma günü, Antalya'da hava yine parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 28 derece olacak.

- 14 Ekim 2023 Cumartesi günü, Antalya'da hava gök gürültülü sağanak yağışlı olacak ve sıcaklık 27 derece olacak.

11 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU BURSA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarına göre, önümüzdeki 5 gün için Bursa hava durumu tahmini şu şekildedir:

- Bugün Bursa'da hava az bulutlu olacak ve sıcaklık yaklaşık 21 derece olacak.

- Yarın, Bursa'da hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 23 derece olacak.

- 12 Ekim 2023 Perşembe günü, Bursa'da hava az bulutlu olacak ve sıcaklık 24 derece olacak.

- 13 Ekim 2023 Cuma günü, Bursa'da hava açık ve güneşli olacak ve sıcaklık 24 derece olacak.

- 14 Ekim 2023 Cumartesi günü, Bursa'da hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 25 derece olacak.

11 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU VAN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bilgilerine göre, önümüzdeki 5 gün için Van hava durumu tahmini şu şekildedir:

- Bugün Van'da hava gök gürültülü sağanak yağışlı olacak ve sıcaklık yaklaşık 17 derece olacak.

- Yarın, Van'da hava sağanak yağmurlu olacak ve sıcaklık 16 derece olacak.

- 12 Ekim 2023 Perşembe günü, Van'da hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 18 derece olacak.

- 13 Ekim 2023 Cuma günü, Van'da hava yine parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 17 derece olacak.

11 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU GAZİANTEP

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan bilgilere göre, Gaziantep için önümüzdeki 5 gün için hava durumu tahmini aşağıdaki gibi:

- Bugün Gaziantep'te hava bulutlu olacak ve sıcaklık yaklaşık 26 derece olacak.

- Yarın, Gaziantep'te hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 26 derece olacak.

- 12 Ekim 2023 Perşembe günü, Gaziantep'te hava az bulutlu olacak ve sıcaklık 28 derece olacak.

- 13 Ekim 2023 Cuma günü, Gaziantep'te hava yine az bulutlu olacak ve sıcaklık 29 derece olacak.

- 14 Ekim 2023 Cumartesi günü, Gaziantep'te hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 29 derece olacak.