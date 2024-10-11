11 EKİM CUMA SAATLERİ | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa cuma ezanı kaçta okunacak? İl il cuma saatleri!

İstanbul, Ankara ve Bursa'da cuma namazı saat kaçta okunuyor merak ediliyor. 11 Ekim'de cuma ezanı kaçta okunacak? Türkiye genelinde Cuma namazı kılınacak. Her ilde namaz vakitleri birkaç dakika farklılık gösteriyor. Cuma namazı saati ve Diyanete göre cuma vakitleri araştırılıyor. Cuma namazı saati kaçta okunuyor? Cuma namazı nasıl kılınır? Detaylar haberimizdedir…

11 EKİM CUMA SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, 11 Ekim Cuma namazı saatlerini "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" adresinden yayınlıyor. İl il Cuma namazı saatleri şöyle;

İSTANBUL CUMA EZANI KAÇTA OKUNACAK?

İstanbul'da cuma ezanı 12:57'de okunacak.

İZMİR CUMA EZANI KAÇTA OKUNACAK?

İzmir'de cuma ezanı 13:04'te okunacak.

ANKARA CUMA EZANI KAÇTA OKUNACAK?

Ankara'da cuma ezanı 12:40'da okunacak.

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