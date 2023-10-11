11 Ekim 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 11 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 11 Ekim 2023 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir . Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 11 Ekim 2023 Resmi Gazete bugünün kararları neler?
11 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 11 Ekim 2023 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 11 Ekim 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
–– Ankara Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Ankara Üniversitesi Dopingle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:?2023/8)
–– Anayasa Mahkemesinin 22/6/2023 Tarihli ve E:?2020/79, K: 2023/113 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 8/6/2023 Tarihli ve 2019/29020 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 8/6/2023 Tarihli ve 2019/38575 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/6/2023 Tarihli ve 2020/22907 Başvuru Numaralı Kararı
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri